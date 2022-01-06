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Политика

Власти отбивают Алма-Ату у протестующих: пятый день протеста в Казахстане

ОДКБ направляет миротворческие силы в Казахстан — онлайн

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Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков, 6 января 2022 года

Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков, 6 января 2022 года

Валерий Шарифулин/ТАСС
Протесты в Казахстане продолжаются уже пятый день. В отдельных городах ситуация выходит из под контроля — на акты мародерства, поджоги и попытки захвата административных зданий власти отвечают антитеррористической операцией. Открытые столкновения протестующих с силовиками приводит к жертвам. В стране ожидают прибытия миротворцев от ОДКБ. Подробности протестной ситуации в Казахстане — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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09.10

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с Токаевым, чтобы обсудить меры по стабилизации обстановки в Казахстане. Узбекистан, к слову, не является членом ОДКБ.

09.01

На фоне протестов продолжаются кадровые перестановки в правительстве. Президент Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Асет Иргалиев, который был министром нацэкономики.

08.56

Как выглядела антитеррористическая операция в Алма-Ате:

08.50

Сообщается, что ночью мародеры полностью разграбили 7 супермаркетов в Алматы, еще 7 пострадали.

08.45

Полиция Алма-Аты сообщает о ночной попытке захвата здания ведомства. В заявление силовиков говорится, что в результате защитных действий «были ликвидированы десятки нападавших».

08.36

Главные события этой ночи:

— ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан — об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Госдуме России говорят, что целью миротворцев будет стабилизация ситуации в республике.

— В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция. К утру силовики окружили по периметру главную площадь города, около 200 погромщиков были взяты в кольцо, началась перестрелка. По информации СМИ, к настоящему моменту оцепление было снято.

— Административные здания в столице Нур-Султане были взяты под усиленную охрану.

— В Казахстане приостановили свою работу все финансовые организации.

— В республике продолжаются перебои в работе интернета и сотовой связи.

08.30

Доброе утро, дорогие читатели!

Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане, где уже пятый день идут массовые акции граждан, требующих в стране политических и экономических реформ.

Хронику событий четвертого дня протестов, когда участники протеста уничтожали памятники первому президенту Нурсултану Назарбаеву, брали штурмом аэропорт в Алма-Ате и вступали в вооруженное противостояние с силовиками, читайте в нашей прошлой онлайн-трансляции:

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