Власти отбивают Алма-Ату у протестующих: пятый день протеста в Казахстане

08.36

Главные события этой ночи:

— ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан — об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Госдуме России говорят, что целью миротворцев будет стабилизация ситуации в республике.

— В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция. К утру силовики окружили по периметру главную площадь города, около 200 погромщиков были взяты в кольцо, началась перестрелка. По информации СМИ, к настоящему моменту оцепление было снято.

— Административные здания в столице Нур-Султане были взяты под усиленную охрану.

— В Казахстане приостановили свою работу все финансовые организации.

— В республике продолжаются перебои в работе интернета и сотовой связи.