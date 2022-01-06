Власти отбивают Алма-Ату у протестующих: пятый день протеста в Казахстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с Токаевым, чтобы обсудить меры по стабилизации обстановки в Казахстане. Узбекистан, к слову, не является членом ОДКБ.
На фоне протестов продолжаются кадровые перестановки в правительстве. Президент Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Асет Иргалиев, который был министром нацэкономики.
Сообщается, что ночью мародеры полностью разграбили 7 супермаркетов в Алматы, еще 7 пострадали.
Полиция Алма-Аты сообщает о ночной попытке захвата здания ведомства. В заявление силовиков говорится, что в результате защитных действий «были ликвидированы десятки нападавших».
Главные события этой ночи:
— ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан — об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Госдуме России говорят, что целью миротворцев будет стабилизация ситуации в республике.
— В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция. К утру силовики окружили по периметру главную площадь города, около 200 погромщиков были взяты в кольцо, началась перестрелка. По информации СМИ, к настоящему моменту оцепление было снято.
— Административные здания в столице Нур-Султане были взяты под усиленную охрану.
— В Казахстане приостановили свою работу все финансовые организации.
— В республике продолжаются перебои в работе интернета и сотовой связи.
Доброе утро, дорогие читатели!
Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане, где уже пятый день идут массовые акции граждан, требующих в стране политических и экономических реформ.
Хронику событий четвертого дня протестов, когда участники протеста уничтожали памятники первому президенту Нурсултану Назарбаеву, брали штурмом аэропорт в Алма-Ате и вступали в вооруженное противостояние с силовиками, читайте в нашей прошлой онлайн-трансляции: