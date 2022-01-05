Беспорядки в Казахстане: правительство отправлено в отставку, протестующие жгут машины. LIVE

10.30

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Казахстане со 2 января продолжает накаляться протестная обстановка, связанная с тем, что с 1 января цены на литр сжиженного газа выросли с 50-60 до 120 тенге за литр (с 8,5 р. до 20 р., при переводе в российскую валюту). Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области. Мы будем следить за развитием событий в режиме онлайн.