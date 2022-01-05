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Беспорядки в Казахстане: правительство отправлено в отставку, протестующие жгут машины. LIVE

Президент Казахстана ввел комендантский час в Алма-Атинской и Мангистауской областях

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Участники протестов в Алматы, Казахстан, 5 января 2022 года

Участники протестов в Алматы, Казахстан, 5 января 2022 года

Владимир Третьяков/AP
В Казахстане вот уже три дня не утихают протесты населения против правительства из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с накаляющейся обстановкой ввел комендантский час в Алма-Атинской и Мангистауской областях. Глава государства уже отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. «Газета.Ru» следит за событиями в Казахстане в режиме онлайн-трансляции.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11.06

Токаев ночью принял отставку правительства, назначив и.о. премьера первого вице-премьера Алихана Смаилова. В разные годы он занимал должности вице-министров финансов и иностранных дел, а также возглавлял Агентство по статистике. С 2012 по 2018 он был помощником у экс-президента Назарбаева. Первым заместителем премьер-министра он был с 25 февраля 2019 года.

11.00

В казахстанском Жанаозене активисты предъявили властям ряд требований, среди которых смена режима, проведение народных выборов акима каждой области и города, а также возвращение Конституции 1993 года. Кроме того, они требуют, чтобы гражданские активисты не преследовались властями, а к власти в области пришел человек вне системы.

10.55

В соцсетях появилась информация, что в Актобе митингующие начали брать штурмом здание местной администрации (акимата).

10.47

СМИ сообщают, что полицейские в казахстанском Актобе отказались задерживать протестующих. А в Алма-Ате некоторые правоохранители и вовсе присоединились к протестующим. На кадрах видно, как правоохранители движутся вместе с митингующими.

10.40

Токаев накануне обратился к нации и попросил соотечественников проявить благоразумие, не поддаваться на провокации. Он также пообещал учесть все законные просьбы и требования.

10.35

Члены специальной правительственной комиссии сегодня объявили, что договорились о снижении стоимости сжиженного газа до прежней цены в Мангистауской области, это позже подтвердил и Токаев. Но протесты не только не утихли — они вспыхнули с новой силой. Митингующие потребовали в том числе отставки правительства.

10.30

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Казахстане со 2 января продолжает накаляться протестная обстановка, связанная с тем, что с 1 января цены на литр сжиженного газа выросли с 50-60 до 120 тенге за литр (с 8,5 р. до 20 р., при переводе в российскую валюту). Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области. Мы будем следить за развитием событий в режиме онлайн.

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