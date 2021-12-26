США и ЕС пожаловались на Россию в ВТО. Что из этого получится

Евросоюз подал жалобу в ВТО на Россию. По мнению Брюсселя, российская политика по импортозамещению дискриминирует европейские товары. Ранее те же претензии высказали США. В России считают, что именно Запад нарушает правила международной торговли.

Что не понравилось ЕС

Евросоюз подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Брюссель требует от Москвы €290 млрд — такую сумму европейские поставщики, по мнению ЕС, потеряли из-за дискриминации.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — пояснил ЕС.

В Евросоюзе заявили, что Россия несколько лет разрабатывала меры, которые серьезно ограничивают европейские компании, если те хотят продать товары или услуги российским фирмам.

Во-первых, в Европе указали на существование национальных квот на закупки. Российские власти ввели их в этом году. Теперь, если какая-то компания в России покупает продукцию за государственный счет, то определенная доля товаров должна быть российского происхождения или производства стран ЕАС.

ЕС также возмутился тем, что российские компании, которые хотят закупить определенную продукцию машиностроения за рубежом, должны сначала получить разрешение российской комиссии по импортозамещению.

Кроме того, Евросоюз заявил, что российские компании подают заявки на участие в тендерах с заниженной на 15–30% стоимостью и выигрывают в сравнении с зарубежными конкурентами. Однако после того, как они получат тендер, российский заказчик все равно оплачивает работы в полном объеме.

^На что жалуются США

В конце декабря Соединенные Штаты тоже пожаловались на Россию во ВТО. Причина аналогична – политика импортозамещения, которая, по мнению Вашингтона, нарушает честную конкуренцию на рынке.

Торговый представитель США Кэтрин Тай обвинила Россию в том, что она не соблюдает основные правила Всемирной торговой организации. Тай указала, что своими действиями Россия ставит американских предпринимателей в экономически менее выгодные условия по сравнению с российскими производителями.

Торгпред, в частности отметила, что Москва сохраняет ограничения на импорт в сельскохозяйственном секторе и отказывается признавать гарантии других стран в отношении экспортных мощностей. Тай также упрекнула власти России в том, что они расширяют государственный контроль над экономикой и ужесточают ограничения на торговлю.

Позиция России

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил «РИА Новости», что Россия не нарушает правила ВТО. «В октябре мы уже обсуждали американские претензии в ходе обзора торговой политики России в ВТО. Партнеры задали нам почти две сотни вопросов и получили на них исчерпывающие ответы», — сообщил он.

Кремль также подчеркивал, что не согласен с оценкой США, и что Россия не отходит от норм ВТО.

В Совете Федерации обвинения США назвали «верхом лицемерия». «Когда наши партнеры говорят, что Россия нарушает нормы ВТО, я считаю, что это верх лицемерия. <…> Именно они первыми ввели санкции [против России] и нарушили мыслимые и немыслимые нормы ВТО», — сообщил газете «Известия» зампред комитета Совета по экономической политике Иван Абрамов.

По его мнению, Россия лишь защищает свои национальные интересы и отвечает на действия зарубежных стран.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил в разговоре с «Известиями», что не только Россия стремится заменить иностранную продукцию собственной. То же делают в других странах, и это не противоречит правилам международной торговли.

«Точно такой же подход применяется в Европейском союзе, США и Китае: в них тоже предпринимаются усилия по увеличению доли национальной продукции в структуре промышленного баланса за счет использования самых различных методов», — пояснил он.

Как в России работает политика импортозамещения

Нормы по квотам на закупки для госкомпаний в России заработали с 1 января 2021 года. Срок их действия — по 2023 год.

В изначальный перечень, на который ввели обязательные квоты, вошло больше 200 наименований товаров. Из них не менее 50 являются товарами радиоэлектронной промышленности или компонентами для производства таких продуктов.

Для достижения квот государственные компании должны покупать товары, входящие в реестры промпродукции РФ и ЕАЭС, единый реестр российской радиоэлектронной продукции, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Размер доли закупок оценивает Минпромторг.

В основном квоты варьируется от 50 до 90%. Например, в 2021 году госкомпании должны были закупить не менее 50% отечественных ноутбуков, не менее 60% — в 2022 году и не менее 70% — в 2023-м. Однако позже власти отменили обязательные квоты на закупку отечественных ноутбуков, поскольку российские производители оказались не готовы к таким большим объемам.

Чем России грозят жалобы в ВТО

Орган ВТО по разрешению споров (ОРС) в конце декабря по просьбе ЕС согласился создать группу из трех торговых экспертов, чтобы оценить жалобы против России и вынести первоначальное решение. В разбирательстве также примут участие представители других стран, например, Австралии, Швейцарии, Канады, Китая, Японии и Украины.

Однако в МИД России считают, что дело скорее всего увязнет в бюрократии. Конечной инстанцией ВТО, которая разрешает торговые споры между странами, является апелляционный орган. Но он не работает еще с декабря 2019 года. У прошлых арбитров закончились полномочия, а собрать новых не дают США, которые из раза в раз блокируют отбор кандидатов. Таким образом сам механизм разрешения споров через ВТО стал бессмысленным, поскольку проигравшая сторона будет пытаться оспорить решение в недействующем апелляционном орган, и в итоге оно просто не вступит в силу.

«Он [апелляционный орган ВТО] уже споры не рассматривает года два, и не из-за пандемии. Дела скидывают туда, а решать некому. Положат кейс, а кейсов знаете сколько? Лежат. Ну это как судья болен, а когда выйдет на работу — неизвестно, если вообще выйдет», — рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

Официально Вашингтон объясняет, что не дает собрать новых арбитров, потому что апелляционный орган надо фундаментально реформировать. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая с критикой ВТО, подчеркивал, что торговая организация много лет несправедливо относилась к США.

МИД России уверен, что причина в другом. Официальный представитель министерства Мария Захарова пояснила, что, блокируя разрешение споров во ВТО, США не дают остальным оспорить политику самих Штатов.

«[США] настаивают на том, чтобы все играли по правилам ВТО, а у тех, у кого есть сомнения, что эти правила нарушаются, и те, кто хотели бы задействовать имеющиеся механизмы по решению споров, у них такой возможности нет, потому что они заблокированы США», — указала на замкнутый круг Захарова.