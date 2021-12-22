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Власти США нашли нарушения в российском импортозамещении

США обвинили Россию в нарушении правил и норм ВТО при импортозамещении

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Власти США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отклонение России от правил Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается в ежегодном докладе торгового представителя США Кэтрин Тай.

Ведомство подвергло критике Россию за несоблюдение ею своих обязательств перед ВТО, упрекнув также в расширении государственного контроля над экономикой.

«Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», — указано в отчете.

В офисе американского торгового представителя подчеркнули, что ведомство будет работать с партнерами-единомышленниками и использует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».

Ранее эксперты РЭУ имени Плеханова подвели итоги программы импортозамещения, стартовавшей в 2014 году после присоединения Крыма к России.

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