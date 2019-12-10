Трамп почти развалил ВТО: Россия потеряет миллиарды

Работа Всемирной торговой организации (ВТО), объединяющей 164 страны, может оказаться полностью парализованной. И все благодаря действиям американского президента Дональда Трампа.

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Дело в том, что способность ВТО контролировать глобальную торговлю зависит от апелляционного органа, являющегося конечной инстанцией для разрешения возникающих между странами торговых споров. Инстанция состоит из семи судей, которые рассматривают арбитражные решения. Когда страны обжалуют ущемление своих прав, то иск должна рассматривать коллегия из трех судей. Именно столько необходимо для вынесения решения.

Сейчас уже вакантны четыре из семи позиций. 10 декабря еще два судьи покидают свои посты в связи с выходом на пенсию.

В итоге с 11 декабря останется всего один судья, который не сможет выносить правомочные решения.

Любые замены на вакантные места в суде ВТО в течение длительного времени сознательно блокируются Белым домом. Так что усилиями США работа ВТО может быть окончательно заморожена.

Трамп в последние годы постоянно обрушивался с критикой на ВТО, называя ее всеобщим бедствием и обещая добиться ее реформирования. По его словам, организация на протяжении многих лет «несправедливо относилась к Соединенным Штатам». В частности, Трампа не устраивали многочисленные иски стран, протестующих против политики протекционизма в США.

Так что сам механизм разрешения споров в организации теперь становится тоже бессмысленным, поскольку проигравшая сторона будет пытаться оспорить решение в недействующем апелляционном органе, и в итоге оно просто не вступит в силу.

Предвыборный лозунг американского лидера, что США снова станут великой страной, нередко приводит к тому, что все преграды на пути к лидерству уничтожаются, заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков. И если США не могут поставить на должность судей ВТО лояльных им людей, тогда они не дают органу работать, отметил эксперт.

В частности, уже сейчас работа третейской группа ВТО (в отличие от апелляции она выступает первой инстанцией — «Газета.Ru») по сути блокирована, указал он.

«Для формирования третейского органа необходимо иметь не менее семи судей, из которых трое выбираются методом случайной выборки. Невозможно из трех судей выбрать трех разных», — пояснил Рачков.

ВТО тем и была хороша, что в нее входят практически все государства, 164 члена. И каждая страна имела возможность оспорить действия другой в едином органе, поясняет эксперт.

Теоретически у государств остается возможность пожаловаться на любую другую в национальном суде. Но перспективы таких торговых споров сомнительны. У каждой страны много своих ограничений, не говоря уже об ангажированности национального арбитражного правосудия.

По подсчетам Рачкова, со времени создания ВТО в 1995 году страны подали друг на друга порядка 600 жалоб. Россия, несмотря на небольшую долю в мировом ВВП (около 2%), считается страной с активной позицией. На данный момент Россия ведет в ВТО около 15 споров.

В апелляционной инстанции ВТО сейчас находятся два важных спора, напрямую относящихся к РФ: по третьему энергопакету ЕС и по иску Киева против наших ограничений на ввоз железнодорожного оборудования с Украины.

«Спор с Украиной, если он будет заморожен, больших проблем не создаст. А заморозка апелляции по третьему энергопакету ЕС — это проблема, так как напрямую касается загрузок наших газопроводов в Европе. Третейская группа ранее поддержала российскую позицию, признав неправомерными действия ЕС в отношении поставки нашего газа через трубопровод OPAL. Если спор будет заморожен, Россия потеряет сотни миллионов евро», — предупредил Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», выразил надежду, что все-таки ВТО сохранится. В противном случае никакой даже гипотетической возможности защитить свой рынок на международном уровне или обеспечить свободную торговлю на внешних рынках для экспортных компаний не будет, сказал он.

Как подчеркнул Марк Гойхман, эксперт Центра аналитики и финансовых технологий, разбалансировка системы урегулирования противоречий может резко увеличить риски в производстве, международной коммерции, повысить издержки и затормозить общее развитие.

«Это огромный скачок назад, ведь одна из задач ВТО — поддержание сбалансированности условий и интересов разных сторон», — резюмировал специалист.

Какой будет выход из сложившейся ситуации, эксперты пока затрудняются предположить.

«Если Трамп не сможет переизбраться на новый срок, то проблемы ВТО уйдут вместе с ним», — подвел итог Рачков.