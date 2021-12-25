«От праздника останутся лишь политика и скидки»: что происходит с украинским Рождеством

На Украине в 2021 году с новой силой прошла кампания с призывом отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. Националисты считают, что отказ от православных традиций станет «прививкой от русского мира». Политологи и религиоведы рассказали «Газете.Ru», чем украинское Рождество отличается от российского и будут ли когда-нибудь Москва и Киев отмечать этот праздник в разные дни.

Кто и почему за переход на григорианский календарь в церкви

Митрополит появившейся в конце 2018 года и получившей автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что через 10 лет украинцы будут праздновать Рождество Христово 25 декабря вместо 7 января.

При этом Епифаний признает, что идея перехода на празднование 25 декабря пока не популярна в стране и если сейчас перенести празднование Рождества, то храмы «все равно 25-го будут пустыми, а 7-го — полными».

Уже несколько лет, начиная с 2017 года, 25 декабря на Украине — государственный праздник наравне с 7 января. Парадокс заключается в том, что сейчас Рождество в декабре празднуют лишь около 3% населения страны.

Почему православные и католики празднуют Рождество в разные дни? Чтобы отмечать Рождество 25 декабря, украинским церквям нужно будет перейти с юлианского на григорианский календарь. Последний был введен папой Римским Григорием XIII для устранения неточностей юлианского календаря — из-за неправильных расчетов високосных лет, юлианский календарь каждый год обгонял реальный астрономический календарь на 12 минут. К настоящему моменту, разница составила уже 13 дней. Читать дальше

7 января Рождество отмечает не только у преобладающее православное население Украины (в целом около 70%), но и представители Украинской грекокатолической церкви (еще около 8% населения). Согласно агентству «Рейтинг», идею перенесения празднования Рождества поддерживают около 25% украинцев, против решительно выступают 58%.

Украинский политолог Руслан Бортник в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что за словами митрополита ПЦУ стоит стремление быть ближе к европейско-католической религиозно-политической традиции.

«Сторонников этой идеи на Украине становится все больше, и если эту идею будет поддерживать государство, я не исключаю, что она станет доминирующей в обществе.

Потенциально есть шансы переубедить паству праздновать в другую дату. Это меняет сознание общества, это стратегический культурно-духовный нарратив, который на Украине может быть изменен», — считает аналитик.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в разговоре с «Газетой.Ru», напротив, выразил уверенность, что большинство православных различных юрисдикций в России, Белоруссии или Украине в любом случае продолжат праздновать Рождество именно 7 января.

«Митрополит Епифаний делает заявления о переходе на новый календарь, так как за ним стоит сравнительно небольшая церковь, которую он вряд ли сможет расколоть своими идеями. А вот для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) вопросы календаря намного более серьезные и ответственные, поскольку они могут вызвать отторжение значительной части паствы, привести к появлению своих старостильников», — сказал эксперт.

По словам Лункина, смена календаря очень тесно увязана на Украине с православно-католическим диалогом, так как празднование Рождества 25 декабря будет расценено частью православных как шаг к унии с Римом.

«В этом стремлении к унии уже обвиняют как самого Епифания, так и его «куратора» в Стамбуле — Вселенского патриарха Варфоломея. Никакой унии, конечно, не будет, но для Епифания важно оставаться в центре общественной жизни Украины, поэтому он безответственно поднимает самые острые и провокативные вопросы для верующих. Для ПЦУ важно быть в центре диалога разных конфессий, а обсуждение общего Рождества 25 декабря формально вроде бы объединяет всех христиан», — сказал он.

К кампании подключились националисты

Одновременно в декабре вызвал резонанс ролик националиста Богдана Панкевича о борьбе с «русским миром» посредством смены даты Рождества.

По сюжету, двое неопрятных русскоязычных мужчин 2 января во Львове ищут, где им можно было бы опохмелиться. Решив обратиться за помощью к прохожему, которым оказался сам Панкевич, гости начали с поздравлений с Новым годом и наступающим Рождеством.

В ответ же они слышат по-украински «Рождество мы уже отпраздновали». После этого мужчины переглядываются между собой, возмущаясь, что это как-то «не по-русски», и решают «валить домой». Заканчивается ролик титрами «Вместе с миром — вакцина против русского мира».

Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что и общественная кампания за празднование Рождества 25 декабря на Украине не имеет такого потенциала, о котором думают агитирующие за это.

«У человека, снявшего вот этот ролик с такими персонажами свои цели (Панкевич — основатель «Галицкой партии», которая активна в Западной Украине — «Газета.Ru»).

Подобная кампания по поводу даты Рождества возникает на Украине каждый год, ее инициаторам кажется, что так можно стать еще ближе к Европе и дальше от России.

Но все это бесперспективно, просто потому что на Украине и в Белоруссии за последние примерно 500 лет сложилась устойчивая традиция отмечать Рождество по старому стилю, то есть, 7 января», — уверен он.

Почему нет большого смысла спорить из-за даты

Согласно разным опросам общественного мнения, примерно 40% православных верующих Украины называют себя прихожанами ПЦУ, около 15% — УПЦ МП, а еще около 30% «просто православными».

По мнению Окары, проводящие на Украине кампанию за перенос даты Рождества не понимают, что эту страну принципиально отличает от России то, как население отмечает его.

«Как это делают на Украине и в Белоруссии, мы знаем, например, еще по известной повести Николая Гоголя. В России ничего подобного не было и нет, а если и есть, то это, как правило, районы с компактным проживанием украинцев — например, Кубань или Брянская область. Поэтому сама идея с другой датой контрпродуктивная, она совершенно не выполняет поставленных задач», — отметил он.

Эксперт напомнил, что на Западе тоже не существует единого мнения, когда верно отмечать рождение Христа — и если Вселенский патриархат живет по новому стилю, то, например, гора Афон — по старому. Кроме того, даже внутри католического мира сохранились сторонники старого юлианского календаря – старокатолики.

Зато в переходе на новый стиль и синхронизацию с католическим календарем Окара видит угрозу выхолащивания истинного значения праздника.

«Переход на новый стиль точно десакрализирует праздник, религиозное содержание померкнет. А останется в нем тогда упомянутое политическое значение, и, скорее всего, пойдут вверх доходы торгового сектора и индустрии развлечений, — скидки, распродажи, все такое», — считает он.

Лункин же рассказал, что священнослужители в целом уже давно не придают большого богословского значения празднованию Рождества 25 декабря или же 7 января.

«Например, православные в Греции, США и ряде других стран вполне празднуют и 25 декабря, это никак не умаляет истинности православия», — напомнил он.

Окара согласен с тем, что все люди могут отмечать обе даты, так как факт рождения Христа 25 декабря — «скорее, церковная традиция, не имеющая документального подтверждения».

Лункин добавил, что украинскому государству тоже нет никакого смысла переубеждать верующих праздновать Рождество только в один день, так «сам дух Рождества объединяет украинцев, хоть православного, хоть католического».

«А вот разъединяют как раз политические провокации на календаре, испытывающие УПЦ и митрополита УПЦ МП Онуфрия на прочность», — заключил эксперт.