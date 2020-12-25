«Оторваться от России»: украинцы начали отмечать Рождество с католиками

Сегодня, 25 декабря, на Украине в храме Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) году впервые будет отмечаться Рождество по новому стилю. Об этом ранее сообщил сайт Религиозно-информационной службы Украины со ссылкой на настоятеля церкви Василия Гасинеца.

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При этом традиционно греко-католическая церковь, как и православная, празднует Рождество 7 января. В приходе такой беспрецедентный переход к католической модели объясняют интересами прихожан.

«Поскольку большая семья, в которую входит три поколения прихожан, выезжает за границу и 7 января у нее не будет возможности принять участие в Рождественском богослужении, то они попросили 25 декабря отслужить для них литургию с литургическими рождественскими текстами. С этой просьбой я обратился к нашему владыке Иосафату Мощичу, который ради блага верующих благословил это сделать завтра единовременно», — рассказал он.

При этом священник отметил, что постепенный переход на празднование Рождества 25 октября имеет политическое значение для Украины. Так, по его словам, это произойдет для того, «чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим папой и оторваться от России».

«Конечно, 7 января у нас тоже будет Рождественская служба, потому что люди должны привыкать постепенно, к тому же, людям пожилым изменение даты Рождества дается не так просто, как молодым. Но начиная с этого года, акцент будем делать на 25 декабря», — заявил отец Василий.

Хотя пока этот случай — единственный на всю страну, называть действия Черновицкой епархии УГКЦ неожиданными нельзя, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Греко-католическая церковь все-таки является частью римско-католической церкви в целом, и подчиняется Папе Римскому, поэтому для греко-католиков, в общем-то, не является каким-то нарушением традиций празднование Рождества 25 декабря, поскольку их единоверцы-католики в других странах мира празднуют в этот день», — отмечает эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Примечательно, однако, что греко-католическая церковь инициативу прихода не восприняла с оптимизмом.

«Решение об изменении даты празднования Рождества нельзя принимать на уровне отдельных приходов, а это должна делать вся община Украинской греко-католической церкви», — приводит издание «Страна.ua» заявление УГКЦ.

Там также добавили, что переходить на празднование Рождества 25 декабря необходимо согласованно с «другими православными церквями». С какими именно церквями — не уточняется, но как отмечает Роман Лункин, речь идет о раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Когда в декабре 2018 года была создана Православная церковь Украины глава УГКЦ Святослав направил письмо с поздравлением Епифанию, в котором заявил, что обе церкви должны установить евхаристическое общение и прийти к «будущему патриархату объединенной Киевской церкви».

По мнению Лункина, для УГКЦ переход на григорианский календарь сопряжен с определенными рисками, в связи с чем греко-католики все же опасаются действовать самостоятельно без ПЦУ.

«Это церковь под эгидой Папы Римского и Ватикана, но при этом с православными обрядами, православным богослужением и православными традициями, поэтому, это вполне логичное заявление. Это действительно связано с их диалогом с ПЦУ.

Но и в целом они не хотят выделяться на фоне других православных Украины, так как если греко-католики полностью перейдут на 25 декабря, то они еще больше себя отделят от другого православного мира Украины, что, конечно, плохо скажется на диалоге. Они считают что надо оставаться частью общего православного мира для того, чтобы переманивать в том числе к себе православных», — отмечает эксперт.

Однако глава ПЦУ Епифаний уже поддерживал инициативу о переносе украинского Рождества на 25 декабря, хотя и признавал, что пока это нереалистичный сценарий. Так, например, 20 декабря предстоятель Православной церкви Украины завил следующее:

«В общем я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как Церковь опираемся на своих верующих, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ.

И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол», — заявлял он.

Как отмечает Роман Лункин, прихожане Православной церкви Украины действительно не разделяют переход на григорианский календарь.

«Во-первых, большинство православных на Украине будут праздновать рождество 7 января, а не 25 декабря, потому что такова сложившаяся традиция в рамках Русской Православной церкви, к которой относится большинство православных Украины. Во-вторых, сама по себе эта тема, то, что этот вопрос поднимает Епифаний, свидетельствует о большом влиянии Константинопольского патриархата на Поместную церковь Украины, поскольку ПЦУ фактически стала частью Константинопольского патриархата и западного влияния на украинское православие через Вселенский патриархат и через ПЦУ. Я думаю, что такая инициатива ПЦУ может только отвратить верующих от Православной Церкви Украины», — считает религиовед.