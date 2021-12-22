Украинский «Нафтогаз» называет «Газпром» главным виновником газового кризиса в Европе

Компания «Нафтогаз Украины» пожаловалась Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.

В чем на Украине обвинили «Газпром»

«Нафтогаз» отметил, что «Газпром» занимает доминирующее положение на газовом рынке и злоупотребляет им. Украинская компания перечислила конкретные действия «Газпрома», которые считает злоупотреблениями.

Во-первых, по мнению «Нафтогаза», «Газпром» намеренно недозаполнял газовые хранилища в Европе: те, что принадлежат компании, или в которых она имеет значительные забронированные объемы.



Во-вторых, «Газпром» отказался от крупных поставок газа в Европе. Хотя, указали на Украине, у него была для этого возможность – у компании есть достаточные объемы газа и возможность использовать свободные украинские газопроводы, которые связаны с ЕС.

Кроме того, в компании полагают, что «Газпром» блокирует экспорт российского газа, а также транзит этого топлива из стран Центральной Азии в Европу. «Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с «Газпромом», — пояснили в «Нафтогазе».

Украинская газовая компания добавила, что «Газпром» «внезапно и без веских причин» переставал продавать газ на своей электронной платформе. «Также без веских причин «Газпром» так и не прибавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ — Украина», — указали на Украине.

У «Газпрома» есть Электронная торговая платформа. В конце сентября компания убрала из расписания торгов на ней все контракты на 2022 год. На торговых сессиях с 27 сентября по 1 октября компания выставила предложения о поставке газа в Европу только в 2023 году. Позже, 11 октября «Газпром экспорт» сообщил, что с 11 по 15 октября вновь будет продавать газ в Европу с поставкой в III квартале 2022 года.

«Нафтогаз» резюмировал, что «Газпром» вел себя антиконкурентно. Это, добавили на Украине, повлекло за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. По мнению «Нафтогаза», «Газпром» пытался искусственно создать дефицит на европейском рынке и надавить на ЕС, чтобы ему разрешили быстрее запустить газопровод «Северный поток – 2».

Что потребовал «Нафтогаз»

«Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала «Газпром» выставить на продажу через его электронную платформу значительные объемы газа «для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».

«Газпром» также должен позволить, чтобы через его газопроводы за границу поставляли российский газ, который добыли частные компании. Кроме того, российский монополист должен открыть свои газопроводы для транзита газа из Центральной Азии.

Как в «Газпроме» раньше отвечали на аналогичные обвинения

Газ начал рекордно дорожать на европейских биржах осенью. Во вторник, 21 декабря, цены вышли на очередной исторический максимум, превысив отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Позже в тот же день стоимость 1 тыс. куб. м прошла порог в $2,2 тыс.

В Европе и США в росте цен ранее уже неоднократно винили «Газпром» с теми же формулировками – российская компания пытается манипулировать ситуацией ради запуска «Северного потока – 2». Сам «Газпром» обвинения отрицал, в Кремле их также называли несправедливыми.

«Газпром» отмечал, что поставляет столько газа, сколько должен по заключенным ранее контрактам. «Компания продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному», — добавили в компании.

Рост цен в «Газпроме» объясняли сразу несколькими факторами. Во-первых, аномально холодное начало этого года и жаркое лето раньше срока исчерпали газовые хранилища в Европе. Во-вторых, в Европе и Азии начала восстанавливаться после коронавируса экономика, причем в Азии быстрее, что также повлияло на запасы газа и предложения на рынке.

Президент России Владимир Путин винил в сложившейся ситуации решение Европы отказаться от долгосрочных контрактов на газ. «Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам», — отмечал президент.