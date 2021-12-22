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Бизнес

Газ в Европе подешевел с $2100 до $1850. Что происходит

Цена газа в Европе опустилась ниже $1850 за тыс. куб. м

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Sergei Grits/AP
Цены на газ на европейских биржевых торгах упали ниже отметки $2000 за 1 тыс. кубометров после резкого роста накануне. Скачки происходят на фоне решения «Газпрома» не бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» уже второй день подряд. Эксперт предполагает, что Европе и не нужны дополнительные поставки из-за падения спроса перед Рождеством.

В среду на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне цена на газ начала падать, отыгрывая вчерашний рост. Сейчас она опустилась ниже $1850 за тысячу кубометров.

Вчера стоимость газа в Европе стремительно росла – были преодолены отметки в $1800, $1900 за тысячу кубических метров. Был побит исторический рекорд — $2000 за тысячу кубов, в какой-то момент цена 1 тыс. кубометров газа составляла $2190,4.

Эксперты связывают исторически высокий уровень со снижением прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» и возможным похолоданием в Европе. Сейчас в Берлине и других городах Западной Европы около нуля градусов.

В начале октября был установлен предыдущий рекорд цен на газ – ноябрьский фьючерс стоил более $1900.

Сессии без брони

22 декабря «Газпром» снова отказался от бронирования мощностей «Ямала-Европы» — этого не произошло ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии.

Этот газопровод, пролегающий через территорию Польши и ведущий в Германию, представляет собой один из ключевых маршрутов поставок российского газа в Европу. В 2020 году долгосрочный договор «Газпрома» и польской PGNiG истек, поэтому в этом году российская компания бронировала мощности газопровода через аукцион.

При этом власти Польши обвинили «Газпром» в давлении на Германию и Еврокомиссию.

«Русские ограничили поставки газа получателям в Западной Европе. Ограничили на минимальном уровне долгосрочных контрактов. В то же время они не высылают газ, который необходим получателям в Европе свыше минимальных контрактных поставок, что спровоцировало экстремальный, резкий рост цены»,

— заявил в эфире Polskie Radio уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его мнению, Россия таким образом требует согласия Еврокомиссии на запуск еще одного трубопровода — «Северного потока — 2». Москва отрицает любую связь СП-2 с политикой, называя газопровод сугубо экономическим явлением.

Причин, по которым «Газпром» не пускает газ по «Ямалу», может быть несколько. В Германии и соседних с ней странах стоит довольно теплая для зимы температура — около нуля. Сказывается на ситуации также сниженный спрос на газ в канун праздников, передает Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Катю Ефимову.

Эксперт также предположила, что минимальные бронирования «Ямала-Европы» продлятся до конца года, а в январе можно ждать лишь небольшого роста.

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