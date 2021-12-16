«Газпром» упрекнули в желании заработать

Руководитель газового направления консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас упрекнул экспортера углеводородов «Газпром» в желании получать максимум прибыли от продажи газа в Западной Европе. Слова эксперта приводит британская газета Guardian.

В Rystad Energy подсчитали, что, если «Газпром» начнет экспортировать на 20% больше голубого топлива, его цена на западноевропейском рынке может упасть. Во избежание этого, компания продает столько газа, чтобы объем реализуемого товара не привел к существенному снижению стоимости.

Ограничивая поставки, «Газпром» подталкивает европейцев к инвестированию в возобновляемые источники энергии, отметил Диас. И это при том, что Европа остается главным покупателем российского газа.

«Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком, несмотря на то, что его экспорт в Азию растет», — подчеркнул эксперт.

Ранее в «Газпроме» сообщили о досрочном выполнении обязательства по транзиту газа через территорию Украины в 2021 году.