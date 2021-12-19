В МИД России назвали ключевой элемент переговоров по гарантиям безопасности

Российские предложения по гарантиям безопасности составлены так, чтобы все было абсолютно понятно. У Москвы уже готова переговорная команда, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он также указал на «рискованный и поворотный момент в международных отношениях». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В диалоге России и НАТО о выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе определяющей будет позиция США. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает», — полагает дипломат.

Заявления ЕС о готовности обсуждать европейскую безопасность с РФ на площадке Совета Россия - НАТО говорят о том, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем Североатлантического альянса, считает замглавы МИД РФ.

«И на сегодняшний день амбиции ЕС играть обстоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения», — пояснил Грушко.

«Я очень рад заявлению Евросоюза, что они готовы обсуждать вопросы безопасности России на площадке Совета Россия - НАТО.

Но я хочу напомнить, что в свое время в рамках концепции четырех общих пространств, в строительстве которых мы продвинулись достаточно далеко, мы предлагали создать Совет безопасности России и ЕС для того, чтобы у нас была возможность прямого диалога и обсуждений и ситуации в целом в вопросах безопасности в Европе и вести диалог вплоть до возможности принятия совместных решений по отдельным региональным сюжетам, но тогда Евросоюз на это не пошел», — добавил замминистра.

По его мнению, принцип «открытых дверей», которого придерживается Североатлантический альянс, увеличивает его собственную уязвимость.

«Расширение НАТО — это политика «открытых дверей». Ее не существовало, потом в период Билла Клинтона — может, ему потребовались голоса — придумали политику «открытых дверей». Но она совершенно подошла к своему пределу. Она противоречит интересам самого альянса, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса», — указал Грушко, отметив, что «история НАТО - это история борьбы».

Он напомнил, что в период объединения Германии альянс не заявлял, что «любое государство может вступить в НАТО, это свобода выбора». «Они говорили, что не продвинется НАТО ни на дюйм на восток. Германия просила разрешения у Советского Союза остаться в НАТО, и было найдено решение — не готов сейчас комментировать, было ли оно правильное. Останься альянс в тех границах, которые были обещаны советскому руководству, от кого бы им сейчас защищаться, где угроза с востока? Польша, Венгрия?» — приводит его слова ТАСС.

В НАТО не учли, что страны Балтии соединяются с основной территорией альянса через Сувалкский коридор, добавил Грушко. «Это связано с действиями самого НАТО.

Сейчас эту уязвимость пытаются нейтрализовать путем размещения там дополнительных сил, а это размещение происходит фактически в пригородах Санкт-Петербурга», — указал он.

«Если продолжать двигаться в этом направлении, это очевидный путь к сценарию, которого мы все должны избежать. И то, что мы сегодня сделали [предложили гарантии безопасности], очень понятно», — утверждает замглавы российского МИДа.

Ключевым элементом в переговорном процессе по гарантиям безопасности является стратегический диалог с США, полагает он.

«Более того, мы объявили о том, что у нас готова переговорная команда, которая в любой момент готова начать предметную работу по тексту того проекта соглашения, который мы передали американцам», — добавил Грушко.

По его оценкам, российские предложения составлены так, чтобы все было абсолютно понятно — таким образом дипломат прокомментировал предположения ряда экспертов о том, что проект соглашения с США якобы имеет скрытую повестку.

«Если эксперты так считают, пусть считают. Они как раз составлены таким образом, чтобы все было абсолютно понятно. Нас критикуют за то, что они очень откровенные», — указал он.

Москва исходит из того, что «сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намеки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами просто не работают, надо просто сесть и поговорить», добавил Грушко.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений с США и НАТО. Российский президент Владимир Путин призвал Североатлантический альянс начать предметные переговоры. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности. Ожидается, что Россию на соответствующих консультациях будет представлять замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Это хорошо звучит для Кремля, несомненно. Это же Кремль готовил. Собственно, МИД на Смоленской площади озвучил, наша российская сторона. Конечно, для Запада это не годится, несомненно. Во-первых, здесь формулировка национальных интересов или базовых национальных интересов, которая не расшифровывается. Что такое «базовые национальные интересы»? Где они начинаются и где заканчивается? Это должно расшифровываться.

Второе. Есть предложения, которые расходятся с базовыми правилами НАТО, а именно не приглашать в НАТО и не пускать в НАТО бывшие республики СССР. На что они скажут: «Позвольте, почему? Это когда-то они были бывшими республиками — как, собственно, и Россия была бывшей республикой СССР, одной из. А сейчас они суверенные государства. Почему же мы с вами будем решать судьбу Украины, Грузии и так далее? С какого беса? Почему? Этого не будет», — высказал свою точку зрения в эфире «Эха Москвы» историк, журналист Николай Сванидзе.

«НАТО приближается к границам РФ»

По данным социологических служб, россияне боятся войны против Украины и блока НАТО, который «приближается к границам РФ». При этом мобилизующий эффект антиукраинской пропаганды в РФ ослабевает.

«Есть страх перед войной с Украиной и Западом, потому что это взаимосвязанные вещи.

Этот страх очень высок, и он растет. За последние два года количество боящихся людей выросло вдвое. Другими словами, войны боятся более 40% опрошенных. И это один из факторов недовольства внешней политикой.

Люди устали от конфронтации с Западом, не видят в ней смысла. На фоне ухудшения материального положения, деградации медицины, пандемии все эти внешнеполитические игры — совершенно авантюристические, шантажные — вызывают широкое недовольство и раздражение у людей. Вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, идут милитаристские, геополитические игры. Вопреки усилению пропаганды растет некоторое положительное отношение к странам Запада, НАТО и Украине. И к самим украинцам отношение возобновилось почти до уровня 2010-х годов», — констатировал социолог Лев Гудков.

Как свидетельствуют результаты недавнего опроса, 36% россиян при этом считают войну с Украиной вполне вероятной. Полностью такой сценарий исключают 15%, а маловероятными вооруженные столкновения между армиями двух стран называют 38% респондентов.