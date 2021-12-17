Порошенко уехал в Турцию после попытки силовиков вручить ему повестку на допрос

Бывший президент и народный депутат Украины Петр Порошенко улетел из страны после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку. Политика хотели вызвать на допрос по делу о содействии терроризму, его подозревают в организации незаконных поставок угля из Донбасса. Партия Порошенко утверждает, что он отбыл в запланированное турне, однако журналисты выяснили, что бывший президент купил билет на самолет только сегодня.

Следователи ГБР встретили Порошенко около здания Верховной рады 17 декабря и попытались вручить ему уведомление о вызове на допрос. Однако политик проигнорировал сотрудников бюро, сел в машину и уехал «в неизвестном направлении». При этом на опубликованном ГБР видео слышно, как внутри машины кто-то кричит «Поехали» и добавляет нецензурное выражение. Издание Страна.ua отмечает, что это мог кричать на водителя сам Порошенко. После этого машина рванула с места так быстро, что помощник депутата даже не успел закрыть дверь полностью.

Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу». В Турции Порошенко, в частности, встретится с Константинопольским патриархом Варфоломеем, в Польше — примет участие в международной конференции по теме «Россия - Украина - НАТО».

Страна.ua со ссылкой на источник сообщает, что что Порошенко приобрел билет на самолет в Стамбул вечером в пятницу в 19:13 — через 15 минут после появления в СМИ информации, что ему собираются вручить повестку.

Дело о незаконных поставках угля из Донбасса, на допрос по которому хотели вызвать Порошенко, связано с одним из лидеров украинской политической «Оппозиционной платформы» Виктором Медведчуком. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), Медведчук участвовал в заговоре против страны с целью подорвать энергетическую безопасность государства.

Как пояснила СБУ, раньше Украина получала уголь из Донбасса, но после 2014 года оказалась «на грани энергетического кризиса». Киев попытался переключиться на мировые рынки, но противники страны при посредничестве Медведчука сорвали этот план. В результате жители Украины столкнулись с массовыми отключениями электричества. Позже Медведчук «с целью «возвращения Украины в орбиту влияния России» помог организовать незаконные поставки угля с Донбасса на украинские предприятия.

Медведчука обвинили в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В начале октября в качестве доказательств СБУ опубликовала записи его разговоров, где прозвучало имя Порошенко. Служба начала проверять причастность бывшего президента.

Порошенко отверг обвинения в причастности к делу Медведчука и назвал их «классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов». Его партия заявила, что СБУ пытается «реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк» о связи Порошенко с Медведчуком. Партия также утверждала, что СБУ так отвлекает внимание от опубликованных «Архивов Пандоры», где фигурирует президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, после отлета Порошенко с Украины, «Европейская солидарность» выступила с новым опровержением. В партии заявили, что Порошенко преследуют по заказу лично Зеленского, который давит на правоохранительные органы и «использует ручное ГБР». «Адвокаты Петры Порошенко публично дали исчерпывающие ответы и все аргументы относительно политически мотивированного так называемого «угольного дела» и его полной необоснованности», — добавила партия.