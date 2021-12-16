Экс-президент Украины Порошенко устроил скандал в эфире телеканала

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во время прямого эфира парламентского телеканала «Рада» помешал ведущим, в том числе, осудив схему финансирования.

В студии был председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В один момент около стола ведущих появился Порошенко.

В скором времени журналистка и Гетманцев пригласили бывшего главу государства поучаствовать в эфире. Однако Порошенко сказал, что данный телеканал мешает работе парламентариев.

Также Порошенко осудил, что на финансирование канала уходит много денег. Каких-либо цифр, связанных с финансированием телеканала, он не привел.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков», — обратился к зрителям политик.

Ранее партия Порошенко «Европейская солидарность» обошла «Слугу народа» Владимира Зеленского.