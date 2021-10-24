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Медведчук заявил, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти

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РИА «Новости»

Ошибки власти на Украине стали присиной того, что в стране наступил энергетический кризис. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на сайте партии.

«И мы это видим не только по тому, что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ в Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и по тому, что власть не профессиональна, профнепригодна, она не понимала, что такие риски могут быть и к ним нужно готовиться», заявил он.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

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