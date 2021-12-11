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Порошенко оценил идею Зеленского провести референдум в Донбассе

Порошенко призвал Зеленского «изучить уроки 2014» после слов о референдуме в Донбассе

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Reuters

Бывший президент и депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на сайте своей партии «Европейская солидарность» прокомментировал идею президента Владимира Зеленского о проведении референдума в Донбассе.

Бывший президент напомнил, что вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум.

По его словам, перед тем, как даже теоретически обсуждать эти вопросы, нужно обеспечить соблюдение Конституции и обеспечить защиту прав людей, суверенитета, защиту государства.

«А представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что в результате будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области не счастливы, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму», — отметил Порошенко.

Он призвал Зеленского внимательно изучить уроки 2014 года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения в стране референдума по вопросу Донбасса и Крыма.

Зеленский добавил, что ни одна страна не предлагала Украине проводить референдумы по перечисленным вопросам, но такое возможно. «На сегодня этого нет точно, то есть тут нет никаких секретов у меня от общества. Я бы с такими вещами не шутил», — добавил он.

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