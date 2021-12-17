Кореисты рассказали, как изменилась Северная Корея за 10 лет правления Ким Чен Ына

Ким Чен Ын и Ким Чен Ир на военном параде в Пхеньяне, 2010 год

Второй правитель Северной Кореи Ким Чен Ир умер ровно 10 лет назад — 17 декабря 2011 года. Эксперты рассказали «Газете.Ru», чем он запомнился во внутренней и внешней политике и какое влияние оказал на своего сына — Ким Чен Ына, — который перенял от отца бразды правления одним из самых непредсказуемых государств в современном мире.

Плач по Киму

Слезы лились рекой. Их пролилось столько, что хватило бы на реку Ханган. По крайней мере это то, что мировая общественность видела в день похорон северокорейского вождя, сына основателя нового корейского государства, Ким Чен Ира.

close 100% Похороны Кем Чен Ира в Пхеньяне, 2011 год KRT via APTN/AP

С момента смерти «великого солнца чучхе» Северная Корея пережила несколько важных вех в своей истории: участие в зимней Олимпиаде в составе объединенной Кореи; перезагрузка отношений с США, увенчавшаяся встречей Трампа и Ким Чен Ына; и, конечно же, очередной скачок в развитии баллистического вооружения, которое Пхеньян продолжает активно тестировать, вызывая критику Японии и США.

close 100% Портреты Ким Чен Ира и Ким Ир Сена на площади в Пхеньяне, 10 октября 2015 Damir Sagolj/Reuters

Вместе с тем память Ким Чен Ира продолжают чтить. При чем характер мероприятий носит сугубо траурный характер.

По сообщениям Radio Free Asia, власти Северной Кореи запретили смеяться, отмечать дни рождения, хоронить близких и пить алкоголь в связи с 11-дневным трауром по случаю десятой годовщины бывшего вождя.

Предыдущие девять лет Ким Чен Ын — наследник Ким Чен Ира — отдавал дань уважения отцу в мавзолее, где находится забальзамированное тело бывшего правителя с основателем современного северокорейского государства Ким Ир Сеном. Многие ожидали, что Ким будет присутствовать на памятных мероприятиях и в этом году, однако государственные СМИ Северной Кореи пока не сообщали о каких-либо публичных действиях Ким Чен Ына.

Старший научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов считает, что отсутствие Кима на формальных мероприятиях может быть вызвано самой обыденной причиной.

«Был момент, когда из-за плохого самочувствия он не выступал на мероприятии, посвященном дню рождения Ким Ир Сена. Северная Корея — это страна, в отношении которой не стоит делать скоропостижных выводов. В этом плане лучше не искать скрытый символ», — отметил Асмолов.

Жить стало лучше или веселее?

В последнее время, из-за пандемии коронавируса, обстановка внутри КНДР остается напряженной. Ситуация вынудила нынешние власти пойти на беспрецедентную в истории страны самоизоляцию. Примечательно, что и сам Ким Чен Ын, и его отец, которого сегодня вспоминают, столкнулись с масштабными катаклизмами, только в случае Кима-старшего это был массовый голод и тяжелейший экономический кризис.

И хотя эти два кризиса можно сравнить, реакции на них прямо противоположные, объяснил «Газете.Ru» профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«При Ким Чен Ире страна вышла из голода отчасти за счет определенного открытия к внешнему миру — пусть и очень ограниченного и на своих условиях. А также за счет ослабления централизованного контроля. Голод кончился, потому что Северной Корее удалось на частном и государственном уровне наладить поставки продовольствия в страну», — отметил эксперт.

Выздоровление экономики во второй половине 90-х, по словам Ланькова, было результатом децентрализации и послаблений частному сектору экономики. Однако сейчас ситуация развивается диаметрально противоположным образом.

«Страна закрылась так, как она не закрывалась вообще никогда. Тот уровень самоизоляции, который существует в Северной Корее с февраля-марта 2020 года по видимому почти не имеет параллелей с мировой историей. Пассажирское сообщение с внешним миром практически прекращено. Проводятся лишь редкие эвакуационные рейсы», — обратил внимание Ланьков.

Объем торговли с внешним миром, говорит профессор, сократился в сотни и тысячи раз. Контрабанда и нелегальная миграция также практически прекращена.

«На протяжении почти 30 лет северокорейцы нелегально ходили на заработки в Китай, но сейчас и это прекратилось. Страна полностью изолирована. Одновременно происходит восстановление эффективной системы внутреннего контроля», — подчеркнул эксперт.

Более того, в стране резко снизились цены на поддержанные грузовики и автобусы, отметил Ланьков, поскольку из-за ужесточившегося контроля страдают частники в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

«Поездки — и частные, и деловые, и торговые — стали таким сложным делом, что во многих случаях частники разоряются и продают свои средства передвижения, которые больше не приносят ожидаемого дохода», — рассказал кореист.

Эксперт резюмирует, что во время правления Ким Чен Ира страна вышла из кризиса с помощью ослабления внутреннего контроля и открытия. Сейчас же правительство предпринимает попытки максимально ужесточить контроль из-за специфического характера эпидемиологической угрозы.

Два Кима – два государства

Андрей Ланьков подчеркивает: до недавнего времени казалось, что Северная Корея после Ким Чен Ира станет совершенно другим государством. Однако события последних лет, включая резкое ужесточение санкций, которые поставили страну в реальное состояние блокады и эпидемию коронавируса, а также некоторые решения Ким Чен Ына и его окружения, привели к тому, что страна начинает возвращаться к тому состоянию, в котором она находилась при Ким Чен Ире.

«И все же 10 лет правления Кима — это период, когда произошли большие изменения, — добавил Ланьков. — До недавнего времени в стране шли экономические реформы, которые напоминали китайские, но не сопровождались политическими реформами. В экономической области рыночные начала получили государственную поддержку.

Правда, сейчас эти реформы приостановлены, и в правительстве пытаются откатить их назад — пока неясно, насколько успешно».

Эксперт также отметил, что, несмотря на внутренние и внешние сложности, Северная Корея при Ким Чен Ыне довольствуется повышением уровня жизни.

close 100% Статуи Ким Чен Ира и Ким Ир Сена на площади в Пхеньяне, 23 июня 2013 KCNA/Reuters

«Страна остается бедной, но не такой бедной, как при Ким Чен Ире. С другой стороны, произошел качественный прорыв в области ВПК. Хотя основы этого прорыва были заложены Ким Чен Иром, все серьезные прорывы, включая разработку термоядерного оружия и разработки межконтинентального баллистического оружия — все это было достигнуто при Ким Чен Ыне», — отметил политолог.

Северная Корея и мир

И все же Ким Чен Ыну не удалось нормализовать отношения с Западом за прошедшие десять лет, отметил Андрей Ланьков.

«Если вы посмотрите на уровень санкций, под которыми находится сейчас находится Северная Корея — сравнивать это с периодом Ким Чен Ира просто смешно. Тогда рассказывали, что страна в блокаде. Но это была пропагандистская метафора, скопированная у Кубы», — подчеркнул специалист.

Примечательно, что во времена Ким Чен Ира ограничения на торговлю были введены небольшим количеством стран, которые все равно бы не торговали с Пхеньяном. Однако сейчас ситуация грозит более серьезными последствиями, отметил Ланьков.

«Пхеньян имеет дело с санкциями СБ ООН, которые были внесены при поддержке США и при активнейшей поддержке Китая, которые делают практически невозможной нормальную торговлю, — объяснил эксперт. — Формальный уровень противостояния с Западом существенно вырос».

По словам Ланькова, с уходом Трампа шансы на достижение взаимовыгодного компромисса между Пхеньяном и Вашингтоном упали практически до нуля. Северной Корее удалось избежать прямой конфронтации, которая, как многим казалась, была возможна в 2018 году, обратил внимание Ланьков. В то же эта конфронтация обернулась тяжелыми политическими последствиями для Кима.

Эксперт отметил, что именно Пхеньян был зачинщиком конфронтации, когда «поприветствовал» избрание Трампа запуском баллистических ракет, способных поражать цели на территории США. Однако, добавил Ланьков, они не учли, что имели дело с «необычным президентом»:

close 100% Северокорейская открытка с изображением маленького Ким Чен Ира и его родителей: Ким Ир Сена и Ким Чен Сук KCNA/Reuters

«В Северной Корее дрогнули, поскольку на их блеф и шантаж их оппоненты ответили десятикратным шантажом и блефом. И северокорейцы отступили».