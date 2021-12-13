Сеул, Пхеньян, Вашингтон и Пекин могут объявить об окончании Корейской войны

Республика Корея, КНДР, США и Китай могут официально объявить об окончании состояния войны на Корейском полуострове, которое сохраняется по сей день, несмотря на то, что Корейская война была завершена еще в 1953 году. Мирный договор между Севером и Югом не подписан до сих пор, и, как полагают эксперты, сделать это довольно непросто, а объявление об окончании войны, которое обещает южнокорейский лидер, вряд ли поможет урегулировать ситуацию.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 13 декабря заявил, что Сеул, Пекин, Пхеньян и Вашингтон, в целом, готовы официально объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов.

Однако, добавил он, на сегодняшний день стороны не могут сесть за стол переговоров из-за позиции Пхеньяна, который враждебно воспринимает политику США.

Мун Чжэ Ин еще в конце сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал как можно скорее возобновить диалог между КНДР и Республикой Корея, а также между Вашингтоном и Пхеньяном. Тогда же он в очередной раз высказался за подготовку декларации, провозглашающей официальное завершение войны на Корейском полуострове.

О Корейской войне Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. На стороне Южной Кореи воевала коалиция 17 государств во главе с США. КНДР при этом поддерживали Китай и Советский Союз. Читать дальше

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в ответ на это заявила, что КНДР считает предложение Сеула об объявлении прекращения войны хорошей идеей. Она обратила внимание, что КНДР в прошлом неоднократно обсуждала принятие подобной декларации, поскольку осознает ее «необходимость», но для этого нужно подходящее время и соблюдение необходимых условий.

«Чтобы объявить об окончании войны, между обеими сторонами должно быть гарантировано взаимоуважение. И для начала необходимо отказаться от полной предубеждений точки зрения и ужасающе враждебной политики, несправедливых двойных стандартов в отношении другой стороны», — отмечала сестра Ким Чен Ына.

О преждевременности подписания декларации об окончании войны ранее говорил и заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон. По его словам, нет никакой гарантии, что этот документ способствует отказу от враждебного отношения к Северной Корее со стороны США и не останется лишь символическим соглашением.

Война между Севером и Югом на Корейском полуострове формально не прекращена по сей день, поскольку полноценный мирный договор до сих пор не подписан.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что никаких существенных изменений в связи с заявлением южнокорейского лидера ждать не стоит.

«Политика Северной Кореи давно определилась, как и отношение к этой политике со стороны Республики Корея, США и других. Это, скорее, интерес Сеула в области его внутренней политики. А в отношениях на полуострове я не думаю, что это что-то изменит», — сказал «Газете.Ru» бывший заместитель министра иностранных дел РФ, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Корея Георгий Кунадзе.

Мун Чжэ Ин, которому осталось находиться у власти менее трех месяцев, имеет привычку выдавать желаемое за действительное, это только политический пиар, чтобы он мог заявлять, что закончил войну, считает старший научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов.

«Внезапно выяснилось, что объявление об окончании войны — это одно, а юридическое подписание окончания войны, заключение мирного договора — это совсем другое. И получается, что заявление об окончании войны — это громкие слова, которые никак не подтверждены», — обратил внимание эксперт в комментарии «Газете.Ru».

Закончить войну так, как это положено по международному праву, то есть подписанием мирного договора, нельзя, поскольку ни один из четырех главных участников конфликта не выступал в нем под своим настоящим именем и в качестве суверенного государства,

объяснил «Газете.Ru» профессор Сеульского университета Кунмин (кор. 국민대학교) Андрей Ланьков. Он напомнил, что Север и Юг не признавали и не признают друг друга в качестве суверенных государств, США в войне формально участия не принимали, а лишь предоставили свой контингент по просьбе ООН, а со стороны Китая действовала не китайская армия, а так называемые китайские народные добровольцы, то есть граждане, которые добровольно поехали в Корею воевать на стороне Севера.

«В свое время все эти ухищрения были предприняты для того, чтобы избежать разрастания войны в глобальный конфликт. Но сейчас они делают практически невозможным урегулирование конфликта традиционным способом», — обратил внимание эксперт.

В этой связи давно обсуждается возможность подписания некой декларация, которая констатирует, что состояния войны на Корейском полуострове больше нет, но большая часть специалистов считает, что эта бумага будет «филькиной грамотой», не имеющей никакой юридической силы, говорит Андрей Ланьков.

По его словам, идею подписания этого документа в основном продвигает Мун Чжэ Ин, который, с одной стороны, надеется, что она окажет определенное позитивное влияние на ситуацию на Корейском полуострове, а с другой, что она поможет ему оставить след в истории, тем более что в его президентстве не все получалось успешно.

«Третий фактор — совершенно корыстный — подписание этого документа перед выборами президента в начале марта увеличит шансы нынешней правящей партии на победу», — пояснил эксперт.

К тому же, важно учитывать, что у всех обозначенных Мун Чжэ Ином сторон, которые могут подписать эту декларацию, свои интересы в регионе.

Например, США заинтересованы, чтобы любые документы, которые будут подводить итоги корейской войны, не затрагивали статус американских войск в Южной Корее, сказал «Газете.Ru» руководитель Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. Как он напомнил, американские войска находятся там уже больше 70 лет, и нацелены они не на сдерживание КНДР, а на оказание военного давления и поддержание американского передового базирования вдоль границ России и Китая.

Северокорейцы, как отметил эксперт, хотят обратного: чтобы войска ушли или хотя бы были перемещены, а также чтобы прекратились совместные американо-южнокорейские маневры, на которых отрабатываются удары по КНДР. К тому же они хотят отмены части санкций, особенно тех, что касаются экономики КНДР.

«Если Север и Юг Кореи нормализуют отношения, начнут сотрудничать, ездить друг к другу, будет сложно говорить о северокорейской угрозе. Американцы хотят поддерживать определенный уровень напряженности на полуострове, чтобы оправдывать нахождение там их войск», — сказал Александр Жебин.