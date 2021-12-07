Байден предупредил Путина о санкциях в случае военной эскалации на Украине

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время двусторонних переговоров, 7 декабря 2021 года

Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

О чем говорили Путин и Байден

Президент США Джо Байден в ходе разговора выразил озабоченность Вашингтона и его европейских союзников по поводу предполагаемого усиления российских войск около украинских границ.

«Президент [Байден] <…> ясно дал понять, что США и их союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и США будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами. Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран», — говорится в заявлении Белого дома.

В Кремле переговоры двух лидеров раскрыли более детально, согласно сообщению пресс-службы президента России, стороны обсудили реализацию итогов российско-американского саммита, прошедшего в Женеве в июне 2021 года.

«Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем. Президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях», — говорится в сообщении.

Как указали в Кремле, основной темой обсуждения стал внутриукраинский кризис и невыполнение минских соглашений Киевом.

Так, Путин на примерах указал Байдену на деструктивную линию украинских властей в этих вопросах, в том числе демонтаж соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Байден, со своей стороны, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки <…> Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — подчеркнули в пресс-службе президента России.

Кроме того, в Кремле отметили, что стороны поговорили об информационной безопасности, ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и обсудили двусторонние вопросы —

Путин предложил Байдену обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование посольств.

При этом Владимир Путин подчеркнул в беседе с Байденом, что США беспокоят российские батальоны, расположенные на территории России и за тысячи километров от Соединенных Штатов, в то время как Москва обеспокоена реальными угрозами, заявил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

При это он отметил, что в Кремле считают странной постановку вопроса, обещал ли Путин Байдену не отправлять войска на Украину. «Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение или что это? Вообще речи не было об этом», — цитирует РИА «Новости» Ушакова.

Главный итог

На фоне беседы двух лидеров появилась информация об изменении проекта оборонного бюджета США, который предполагал усиление санкций против России, а также введение рестрикций против газопровода «Северный поток — 2». Эти меры были исключены из последней редакции текста законопроекта, который был опубликован профильным комитетом Палаты представителей Конгресса США.

Также конгрессмены отказались от ограничений против 35 россиян, якобы связанных с нарушением прав человека и коррупцией, и запрета на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России.

При этом в новом варианте документа были увеличены расходы по ряду направлений — конгрессмены решили выделить $4 млрд (вместо $3,5 млрд) на сдерживание России и $300 млн (вместо $250 млн) на военную помощь Украине.

Как пишет «Страна.ua», решение американских законодателей по исключению новых санкций против России и «Северного потока — 2» можно назвать главным итогом переговоров Путина и Байдена.

Впрочем, заявления как Кремля, так и Белого дома по результатам диалога двух президентов наличие подобных соглашений или договоренностей не подтверждают.

Тотальная изоляция

Спустя несколько часов после онлайн-саммита заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками вариант тотальной изоляции России от мировой финансовой системы в случае вторжения на Украину.

«Мы обсуждали то, что будет равноценно полной изоляции России… со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», — заявила она на слушаниях в сенате США.

По ее словам, санкции могут быть беспрецедентными по жесткости и вводиться в несколько этапов — «в первый, пятый, десятый дни».

Кроме того, в случае вторжения к серьезным мерам будет готова ФРГ, считает Нуланд. «Сегодня первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации», — заявила замглавы Госдепа.

Тем не менее, добавила Нуланд, возможности США по предотвращению «вторжения» России на Украину серьезно ограничены.

Наконец, она заявила, что «военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года».

«Силы, которые предполагается развернуть, могут… включать в себя примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ, базирующиеся к западу от Урала», — говорится в письменных показаниях Нуланд для Сената США.

Фон «российской угрозы»

Украинский вопрос неслучайно стал одним из ключевых в рамках российско-американских переговоров. В США с осени сообщают о якобы угрозе «вторжения» России на Украину, связывая это с предполагаемым усилением российских войск около украинских границ. Кремль такие сообщения последовательно опровергал, напротив, указывая на подготовку военной операции в Донбассе со стороны Киева.

В преддверии диалога двух лидеров обвинения в адрес России достигли своего апогея: СМИ писали о подготовке санкций против Москвы на случай «российского нападения» и расписывали планы «атаки», США вместе с четырьмя ключевыми странами Западной Европы (Великобританией, Германией, Францией и Италией) требовали от РФ деэскалации ситуации, а в Киеве заявляли о подготовке к обороне в условиях предполагаемой угрозы.

В итоге в Европе достаточно позитивно восприняли сам факт переговоров. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что диалог Путина и Байдена позволит снизить напряженность в отношениях Москвы и Запада.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности <…>, попытаться вернуть Россию в форматы координации с нами», — добавил французский лидер.

Макрон стал одним из нескольких европейских лидеров, с которыми Байден созвонился по завершению диалога, уведомив о деталях переговоров. Помимо президента Франции, диалог с президентом США провели премьер Великобритании Борис Джонсон, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги.