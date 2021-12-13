Александр Лукашенко подтвердил готовность остановить транзит газа

Александр Лукашенко снова пригрозил перекрыть Европе поставки российского газа, который транзитом проходит через территорию Белоруссии. По его словам, это может произойти в случае, если из-за западных санкций он будет вынужден ввести режим ЧП в республике. В Кремле уже ответили, что никакие действия третьих стран не помешают России выполнять свои контрактные обязательства. «Газета.Ru» — о том, почему Москва лояльно относится к резким заявлениям Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT снова заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу по трубопроводу «Ямал-Европа», если страны Запада введут новые санкции против Белоруссии.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — сказал он.

Комментируя заявление белорусского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва надеется, что в будущем ничто не помешает ей «безупречно выполнять» свои обязательства по действующим контрактам. При этом он отказался говорить о конкретной реакции Кремля на новые угрозы Лукашенко.

В ноябре Лукашенко уже грозил Европе перекрыть газ, тогда президент РФ Владимир Путин допускал, что «теоретически <…> Лукашенко может дать [соответствующее] указание», однако выразил надежду, что «до этого не дойдет».

Угрозы со стороны официального Минска на этот раз прозвучали на фоне переговоров глав правительств Германии и Польши о новых санкциях против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснял немецкому лидеру Олафу Шольцу «изменяющуюся тактику» Лукашенко: он обвинил белорусского президента, что тот каждую ночь использует «людей как живой щит».

При этом 2 декабря Евросоюз уже одобрил введение очередного пакета санкций против Белоруссии. Тогда ограничения были наложены на 183 физических лица и 26 организаций, в том числе они коснулись белорусской авиакомпании «Белавиа», сирийского авиаперевозчика Cham Wings, судей Верховного суда, гостиниц «Планета» и «Минск» и глав погранотрядов.

Опрошенные «Газетой.Ru» сошлись во мнении, что

в реальности Лукашенко, скорее всего, не может даже в теории физически приостановить работу газопровода, так как он принадлежит «Газпрому».

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал новое предупреждение главы Белоруссии «пугалкой, чтобы к нему меньше приставали».

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал временное прекращение работы «Ямал-Европа» «очень сложной задачей», так как сам Лукашенко ранее признавал, что у него нет ключей к нему, а, следовательно, полноценного доступа для манипуляций.

«Но, я думаю, что если Лукашенко реально захочет это сделать, то он может даже подорвать его», — выразил мнение эксперт. При этом на Западе, по словам Суздальцев, никто не воспринял всерьез уже третью аналогичную угрозу за два месяца.

Газопровод «Ямал — Европа» был введен в действие в 1999 году, он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. За последние полтора года по нему прокачивалось в Европу в среднем 25-30 млрд кубометров газа, что меньше мощностей даже одной ветки «Северного потока-2».

Общая протяженность газопровода превышает 2 тыс. км. К Белоруссии из них относится 575 км газопровода, и единственный владелец этого участка — российский «Газпром».

Именем Российской Федерации

Впервые Лукашенко прибег к своеобразному средству давления в разгар миграционного кризиса на границе с Польшей в ноябре после того, как в Варшаве заговорили о полном ее закрытии.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — предупреждал Лукашенко тогда.

Президент России Владимир Путин вскоре признал, что это заявление не было согласовано с ним, но допустил, что белорусские власти действительно могут пойти на это.

Затем Лукашенко подтвердил решительность уже в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву, заявив, что не собирается соблюдать контракты, «если его будут душить». Вдобавок он пригрозил запретить транзит товаров через Белоруссию в направлении России и Китая.

Суздальцев считает важным акцентировать внимание на лексике Лукашенко в подобных высказываниях.

«Он всегда говорит именно «мы» обогреваем Европу и поставляем туда газ. Но он забывает, что его поставляет российская компания «Газпром» по российскому газопроводу. Лукашенко просто считает, что все, что находится на его территории, принадлежит ему. Лукашенко в целом регулярно делает заявления от лица России, и ему это сходит с рук. Недавно, например, чуть ли не объявлял Западу третью мировую ядерную войну, «мы с Россией» против НАТО. Таким темпом в одно утро мы можем проснуться и обнаружить, что мы ввязаны в войну», — говорит политолог.

Владимир Жарихин также напомнил, что нынешние угрозы Лукашенко далеко не первые, «которые противоречат интересам России». «То, что Лукашенко слаб на язык — давно известно. Слава богу, в основном, этим и ограничивается», — сказал он.

Аналитики считают, что Россия сейчас не будет дополнительно предъявлять претензии к белорусскому лидеру, в том числе из-за появившихся больших надежд на развитие интеграции двух государств.

«Поэтому в Кремле крайне осторожно относятся к критике Минска. Мы ждем, что у нас, наконец, появится настоящий союзник и начнется интеграция. Но Лукашенко некогда заниматься этим, он постоянно занят разборками с Западом»,

— иронизирует эксперт.