Польша хочет остановить «Северный поток — 2» из-за миграционного кризиса

Польша активно пытается привязать миграционный кризис на границе с Белоруссией к «Северному потоку — 2», призывая Германию остановить запуск проекта. По версии Варшавы, Москва вместе с Минском пытаются дестабилизировать Запад, возможно, для отвлечения внимания от «новых атак на Украине». Эксперты же считают, что Польша фактически использует любой повод для остановки «Северного потока — 2», однако вряд ли Германия пойдет на такой шаг.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Bild объявил, что Берлину следует отказаться от «Северного потока — 2». По его словам, именно это он скажет вероятному новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Я скажу ему: мы защищаем границу Евросоюза здесь, в Польше! А если говорить о более широкой картине: давайте работать вместе во имя мира и не давать [президенту России] Владимиру Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжать наращивать вооружения», — пояснил Моравецкий.

Защитой ЕС премьер назвал ситуацию на белорусско-польской границе, где с начала ноября обострился миграционный кризис — около 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока подошли к рубежам Польши, чтобы попытаться через нее попасть в Евросоюз. Польша пропускать мигрантов отказалась, усилив границы с помощью армии и полиции и блокируя попытки прорыва водометами и слезоточивым газом.

«В настоящее время ситуация стабильна, но она становится все более угрожающей. Мигранты используются Беларусью в качестве оружия. И их целями являются Германия, Франция, Нидерланды. <…> Польша полна решимости любыми средствами защитить свою границу, восточную границу Европы и НАТО. Если мы не сможем удержать тысячи мигрантов сегодня, то скоро их будут сотни тысяч, миллионы, направляющихся в Европу», — отметил Моравецкий.

По версии премьера, за кризисом на границе стоит не только Минск, но и Москва. Более того, он не исключил, что ситуация в какой-то момент перерасти в открытый военный конфликт.

«Мы не можем этого исключить. Белорусские силы провоцируют все больше и больше <…> [Москва и Минск] очевидно, следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность, дестабилизировать Запад. Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине», — заявил Моравецкий.

Как Польша противостоит «СП — 2»

Комментарии Моравецкого относительно миграционного кризиса и «Северного потока — 2» появились вскоре после телефонных переговоров премьера Польши с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель о ситуации на границе. Как заявили в Берлине, немецкая сторона заверила Варшаву в солидарности по кризису.

Однако в вопросах «Северного потока — 2» стороны традиционно расходятся, Польша последовательно выступает против газопровода, считая его политическим проектом России. В Берлине же его запуск поддерживают, выделяя только один политический аспект — возможную угрозу для транзита газа через Украину, и требуя его сохранения после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Впрочем, отменить проект газопровода в Варшаве требовали уже под множеством предлогов.

К примеру, в октябре Моравецкий говорил, что Россия использует газ для шантажа, чтобы ЕС принимал выгодные для нее решения. Более того, премьер Польши связывал резкий скачок цен на газ в Европе с действиями России, обвиняя Москву в попытках ускорить запуск «Северного потока — 2».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что Польша в целом использует любой повод, чтобы напомнить о своей позиции в отношении газопровода. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что то же самое Моравецкий делает в контексте миграционного кризиса.

«Моравецкий просто использует очередной повод, чтобы заявить об этом (необходимости остановки «Северного потока — 2»). Он снова повторил, что Польша против проекта и он должен быть остановлен. Варшава даже пыталась влезть в сертификацию «Северного потока — 2», чтобы дать отрицательное заключение по этому проекту, но ее до этого не допустили», — сказал эксперт.

С этим согласна и замруководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская. По ее словам, нет ничего удивительного в том, что Варшава использует разные моменты для давления на проект.

«Польша пытается найти любые зацепки для того, чтобы остановить «Северный поток — 2». Для Варшавы большая трагедия, что газопровод все-таки был построен», — отметила эксперт.

Остановит ли Берлин газопровод

В настоящее время запуск «Северного потока — 2», строительство которого было завершено еще в сентябре, находится в подвешенном состоянии. Как ожидается, проект не будет введен в эксплуатацию в начале 2022 года из-за задержки с сертификацией.

16 ноября стало известно, что этот процесс остановлен до тех пор, пока компания-оператор газопровода не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».

И теперь ориентировочный запуск проекта, по версии различных СМИ, может состоятся не ранее апреля 2022 года.

И позиция Польши вряд ли повлияет на новое правительство Германии, считает Владислав Белов из Института Европы РАН.

«Вероятно, это не скажется на коалиционном договоре (между тремя партиями в ФРГ — СДПГ, «Зеленые», СвДП, которые собираются создать новое правительство), в нем будут записаны положения, согласованные еще президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

То есть «Северный поток — 2» будет запущен, но с оговорками, что любое агрессивное поведение России приведет к его остановке. Никто вводить санкции против Москвы в отношении «Северного потока — 2» не будет», — добавил эксперт.

В то же время Оксана Петровская из РИСИ уверена, что Германия не решит миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. По ее мнению, иммиграционная политика ФРГ скорее направлена на диалог с Минском.

«Политика Берлина сводится к тому, чтобы вовлечь в решение проблемы все страны по периметру ЕС, в том числе Белоруссию. Евросоюз готов принимать тех, кто действительно подпадает под критерии беженцев, а остальных считает необходимым отправлять домой. И тут ситуация заключается в том, чтобы договориться, и прежде всего, с Белоруссией. Германия едва ли будет все это увязывать с «Северным потоком — 2», скорее она будет искать какие-то другие выходы для решения миграционного кризиса», — резюмировала эксперт.