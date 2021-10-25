Почему Киев не торопится принимать решения по результатам всеукраинского опроса

Год назад Владимир Зеленский устроил всеукраинский опрос, на котором гражданам задали пять никак не связанных друг с другом вопросов. В частности, о легализации медицинского каннабиса и пожизненном наказании для коррупционеров. Ни одна из предложенных идей за минувший год так и не была реализована, хотя почти все они были поддержаны большинством голосов.

На всеукраинском опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским год назад, украинцам предложили ответить на «пять важных вопросов». Как говорил сам глава государства в своем видеообращении, речь о том, «что мы обсуждаем на улице, на кухне, в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали».

В ходе опроса у избирателей спрашивали, стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах; стоит ли ввести в Донбассе свободную экономическую зону; стоит ли сократить парламент до 300 депутатов; стоит ли легализовать медицинский каннабис для уменьшения боли тяжелобольных; стоит ли поднять на международном уровне вопрос выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.

«Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых агентов из телешоу, не агентов других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим, а что думаешь ты», — говорил Зеленский.

Как голосовали

Идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере приветствовали 81,97% опрошенных, против высказались 18,03%.

Инициативу создания свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе одобрили 46,7% голосовавших, против выступили 47,48%.

Особенно популярной среди украинцев оказалась идея сокращения численности депутатского корпуса Верховной рады с 450 до 300: ее поддержали 89,60% участников опроса, против голосовали 11,12%.

За легализацию каннабиса в медицинских целях высказались 64,88% украинцев, противников этой идеи оказалось 34,92%.

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности поддержали 74,21% опрошенных, отрицательно по этому пункту проголосовали 19,21%.

Ничего не сделано

По итогам этого опроса каких-либо решений принято не было. Некоторые из этих вопросов рассматриваются во вносимых в Раду законопроектах, как, например, о введении пожизненного лишения свободы за коррупционные преступления в особо крупных размерах.

Но ни один их до сих пор не был принят.

В контексте ситуации с антикоррупционным законодательством стоит упомянуть вынесенный 18 октября оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну по делу о снижении ставок портовых сборов, которое привело к уменьшению поступлений в госбюджет. В 2018 году из-за уменьшения административного сбора порт получил только 173,1 млн гривен вместо ожидаемых 203,5 млн гривен.

«Вопрос о коррупционерах — это чисто популистская инициатива. Они периодически появляются. Подобное было при [экс-президенте Викторе] Ющенко, после 2014 года. Это было предложено под выборы (местные выборы прошли на Украине в один день с опросом. — «Газета.Ru»). Не исключаю, что про эту инициативу вспомнят», — сказал «Газете.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, добавив, впрочем, что власти продолжают заниматься антикоррупционной политикой, а все решения КС и других органов, направленные на ее срыв, «сейчас преодолеваются».

Вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе тоже не ушел далеко после проведения опроса. Через несколько дней после него руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе VIP с Натальей Мосейчук на телеканале «1+1» заявил, что украинские власти хотят создать свободную экономическую зону (СЭЗ) не только в Донбассе, но и в одной из областей на западе страны. Но эта идея так и осталась на стадии планов.

Владимир Фесенко назвал эту тему по-прежнему актуальной, но отметил, что она привязана к переговорному процессу. По его словам, многие эксперты критически относятся к ней, и основной вопрос — как ее реализовать.

Идею о сокращении численности депутатов, как он отметил, будет сложно реализовать, потому что за нее не проголосуют 300 нардепов. «Это эгоистический интерес депутатов: чем меньше мест в Раде, тем меньше шансов остаться депутатом», — отметил эксперт.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса, как напомнил Фесенко, есть в парламенте, но по нему есть много замечаний. Рассмотрение идет непросто, со спорами, хотя большинство экспертов поддерживают эту инициативу, констатировал он.

Последний вопрос — о Будапештском меморандуме — он назвал риторическим.

«При определении перечня вопросов был запущен генератор случайных фраз. В данной ситуации абсолютно неважно, о чем спрашивали людей. Главным было привязать Зеленского и «Слугу народа» к этому и таким образом попытаться повысить рейтинг партии на местном уровне», — сказал «Газете.Ru» украинский политолог, историк Константин Бондаренко.

К слову, Будапештский меморандум так и не был ратифицирован ни одним из государств-подписантов (Россия, США, Великобритания и Украина), а потому он не получил обязательной силы.

По словам Бондаренко, ждать того, что что-то из идей будет реализовано, не стоит.

Он допустил, что это может произойти только в качестве популистских действий, направленных на повышение рейтинга. При этом пока нет никаких очевидных предпосылок, которые бы указывали на то, что Зеленский собирается опять возвращаться к этим темам, констатировал эксперт.

«Сам опрос носил шутовской характер: без обязательных документов, без надлежащего учета и так далее. По большому счету это была технология, которая не предвидела, что каким-то образом будет претворяться в жизнь все то, о чем людей спрашивали в ходе опроса», — сказал Константин Бондаренко.