В Донбассе снова стреляют, несмотря на режим прекращения огня

В Донбассе в последний месяц регулярно происходят обстрелы, стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. В СМИ обратили внимание, что ситуация стала накаляться на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По мнению экспертов, нынешнее обострение ситуации может быть попыткой Киева привлечь внимание международного сообщества к региону.

Обстрелы усилились

Вооруженный конфликт в Донбассе в последний месяц существенно обострился. Как сообщил украинский информационный портал «Страна» со ссылкой на слова жителей Киевского района Донецка, интенсивные обстрелы начались 8 сентября, когда отмечался День освобождения Донбасса. По данным местных телеканалов, тогда пострадали двое местных жителей: у них травмы и осколочные ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту.

Причем это не первое дело за последнее время: за минувшее лето больше всего таких дел было открыто в августе.

Агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 12 августа сообщало, что ВСУ снова нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности подразделений самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В результате обстрела тогда был ранен военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Еще через четыре дня в республике также сообщили о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. Военнослужащие Народной милиции окрыли ответный огонь по позициям украинских силовиков.

ЛНР также сообщала о нападениях со стороны ВСУ 26 августа, в результате чего пострадал военнослужащий.

Через два дня Украина заявила об атаке на Авдеевку со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Киев заявил, что стреляли по гражданским объектам и пострадали девять солдат ВСУ. В ДНР же обвинили украинских силовиков в обстреле Ясиноватой, которую атаковали из Авдеевки.

На следующий день представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении мирного жителя на западе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.

В тот же день была информация о гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР из-за нападения украинских силовиков.

11 сентября под обстрел снова попал Киевский район Донецка, о чем «Стране» сообщили местные жители.

Тогда же в Кировском районе города взорвалась нефтебаза. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в резервуар попало взрывное устройство, а на месте были обнаружены фрагменты беспилотника. В ДНР в тот же день заявили об огневой атаке на Докучаевск и ранении двух пенсионеров.

На следующий день представительство ДНР в СЦКК утверждало, что за сутки ДНР обстреляли четыре раза.

Причины обострения

Украинские журналисты обратили внимание, что интенсивность боев на Донбассе начала расти в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в США, который состоялся 1 сентября.

К тому же ОБСЕ зафиксировала движение украинской военной техники на железной дороге, отмечает «Страна».

Однако напрямую связывать обострение и поездку Зеленского в Вашингтон не стоит, сказал «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Соединенные Штаты не говорят: «Давай ты вернешься и обостришь». Вопрос в том, что Зеленский сам хочет показать, что там что-то происходит.

А мы видим, что визит Зеленского не вызвал никакого интереса в США. А для того, чтобы он был, его нужно периодически подогревать, а делать это можно только одним способом — обострением», — объяснил он.

Эта ситуация может быть инструментом давления на Киев, попыткой в очередной раз актуализировать проблему Украины в мировом политическом дискурсе, следствием тупика в мирных переговорах по Донбассу и отсутствие какой-либо надежды в отношении продвижения реализации политических пунктов минских соглашений, сказал «Газете.Ru» украинский политолог Руслан Бортник.

«В этом обострении могут быть заинтересованы все стороны этого конфликта — у каждой есть мотивация для этого. И при этом оно может быть простым следствием объективного продолжения осыпания перемирия, которое фактически с Нового года перестало полноценно работать, хотя до этого работало практически семь месяцев. Теперь снова уже теплая фаза войны постепенно трансформируется в горячую», — отметил эксперт.

К чему это может привести

Ситуация будет обостряться постоянно, потому что Зеленскому нужно показывать, что она довольно напряженная, считает Владимир Брутер. При этом он уточнил, что обострения всегда будут находиться в рамках неких ограничений со стороны Киева, чтобы не провоцировать ответ.

«Если мы рассчитываем, что обострений не будет, то это неправильная позиция, обострения будут обязательно, и обязательно они будут сезонными. Раз в три-четыре месяца обязательно будут происходить», — сказал эксперт.

По его мнению, Киев хотел бы, чтобы об этом начали говорить, но не хотел бы, чтобы на это начали отвечать.

На фоне тупика в мирных переговорах, скорее всего, эта ситуация все же не перерастет в большое противостояние, считает Руслан Бортник.

«Но она несет риски для региона, поскольку может превратиться в череду локальных боестолкновений по примеру Дебальцево или [донецкого] аэропорта», — сказал эксперт.

По его словам, эти локальные обострения могут влиять на ход переговоров между Россией и Западом, на запуск «Северного потока — 2», на внутриполитическую ситуацию на Украине.

«Пока что все действительно движется в сторону локального обострения, усиления боевых действий и распространения их на другие участки линии разграничения, но ситуация остается под контролем. Мне кажется, что в любой момент запущенный переговорный процесс может снова вернуть мир на линию разграничения», — сказал эксперт.