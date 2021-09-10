Реакция парламента на слова Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Россией

Российские парламентарии раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о возможности полномасштабной войны между Россией и Украиной. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» политиков, такое развитие событий возможно только в случае нападения Украины на Россию. А само заявление Зеленского они назвали недопустимым и безумным.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что между этой страной и Россией может начаться полноценная война. Об этом он заявил в ходе форума YES Brainstorming 10 сентября, но оговорился, что это было бы «наибольшей ошибкой».

«После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», — предупредил украинский лидер.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, такая война возможна только в одном случае — если Украина по каким-то причинам вторгнется на территорию России.

«В том, что Россия не начнет войну, я уверен на 100%. Если Украина вторгнется на территорию Донбасса и попытается вернуть его силой, войны между Россией и Украиной не будет, но поддержка жителям территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны России будет очень мощная», — сказал парламентарий.

Говоря о самом заявлении Зеленского, Цеков отметил, что первые лица государства не должны позволять себе подобное, «тем более, что эти заявления делаются без всяких пояснений». Он назвал украинского президента человеком, который полностью перечеркнул великие достижения народов России и Украины.

«То, что он допускает войну между Россией и Украиной, показывает, что это человек, которому абсолютно наплевать на все, что было до него. Это человек, который вообще не понимает менталитет украинского и российского народов. Думаю, если спросить граждан Украины, нападет ли она на Россию, 97% скажут «нет, не нападет», — констатировал депутат.

«Я думаю, война, о которой он мечтает, положит конец его карьере, потому что после этого надо будет бежать из Украины от гнева украинского народа. Он пытается втянуть Украину в войну с Россией, но кончится это очень печально», — сказал первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Он напомнил, что все российские политические руководители неоднократно говорили об отсутствии у России планов воевать с Украиной.

«Очередное заявление Зеленского на самом деле очень попахивает каким-то шизофреническим высказыванием. Я не знаю, на что он рассчитывает. Возможно, он вообще потерял связь с реальностью», — сказал сенатор.

По его словам, украинский президент пытается втянуть свою страну в войну с Россией, но кончится это очень печально.

«Может, господин Зеленский продолжает ощущать себя главным героем «25 квартала». Там можно было говорить что угодно. Но тогда это очень грустно, что Украиной — такой большой европейской державой — руководит комик», — отметил он.

От Зеленского за время его президентства не удалось услышать ни слова правды о том, что касается российско-украинских отношений, обратил внимание зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Это политик, который сделал карьеру на лжи. Пришел к власти, дав ложные обещания. Делает различные заявления — лживые и беспочвенные. И то, что он говорит сейчас — это очередная дезинформация, рассчитанная на то, чтобы залезть в кошельки западных финансистов», — отметил депутат.

Он усомнился в том, что Украине дадут денег за такие высказывания, и еще больше — в том, что кто-то верит в возможность нападения России на Украину.

«Считают ли в Европе его политическим вымогателем, паразитирующим на теме российско-украинских отношений? Не сомневаюсь», — констатировал он.

Говорить о возможности крупномасштабной войны между Россией и Украиной — это верх невежества и безумства, убеждена зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

«Президента Зеленского я считаю нормальным человеком и допускаю, что подобные заявления являются мерой вынужденного характера перед заокеанскими партнерами», — сказала она «Газете.Ru».

Депутат выразила мнение, что сейчас странам нужно искать компромисс в двусторонних отношениях, поскольку от их нормализации зависит благополучие людей, проживающих в России и на Украине.

«Развязать войну, поругаться, вступить в конфликт может каждый, много ума не надо. А вот наладить отношения, выстроить конструктив и выйти из затянувшегося и никому не нужного из сторон конфликта — это ювелирная работа в сфере дипломатии и политики», — отметила Поклонская.

По ее мнению, отношения двух государств должны строиться на контактах путем различных переговоров и выстраивания диалога, а все остальное играет на руку третьим странам, но не России и Украине.