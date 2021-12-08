Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2022 год

Оборонный бюджет США на следующий год может составить почти $770 млрд, большая часть из которых пойдет на поддержку Пентагона. В контексте «сдерживания» Соединенные Штаты выделили $7 млрд и $4 млрд против Китая и России соответственно, а также увеличили статью расходов на помощь Украине до $300 млн, но полностью отказались от санкций против РФ и «Северного потока — 2».

Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов (363 против 70) приняла законопроект о расширении бюджета на национальную оборону (NDAA), увеличив и одобрив бюджет страны на 2022 год. Законодатели отказались от ряда предложений, таких как санкции в отношении России и газопровода «Северный поток — 2».

Акцент сделан на других приоритетах:

– значительное увеличение инициатив Европейского сдерживания, направленных на поддержку Украины, которая получит $300 млн на расходы своих вооруженных сил при запросе $250 млн;

– несмотря на попытки законодателей на фоне «напряженности» возле российско-украинской границы, в финальную редакцию законопроекта не вошли санкции в отношении «Северного потока — 2», санкции, касающиеся российского суверенного долга, а также санкции против 35 россиян «из окружения» президента Владимира Путина, подозреваемых в нарушении прав человека;

– тем не менее на инициативу «военного сдерживания» России оборонный бюджет предполагает увеличение трат с $3,5 млрд до $4 млрд;

– также закон требует представления двухгодичных отчетов о предполагаемых российских операциях влияния и кампаниях, направленных против американских ВС;

– кроме России, законопроект включает в себя $7,1 млрд на инициативу сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, направленную, в первую очередь, на Китай: поддержка независимости Тайбэя и запрет на закупку товаров из региона Синьцзян, где, как предполагают США, нарушаются права человека путем использования принудительного труда;

– создание независимой комиссии по войне в Афганистане, чтобы изучить всю историю неудач правительства США за два десятилетия нахождения там;

– увеличение заработной платы как для военнослужащих, так и для гражданского персонала Министерства обороны США на 2,7%;

– историческая реформа, пересматривающая систему военной юстиции для расследовании дел жертв сексуального насилия и домогательств в рядах вооруженных сил, но не как первоначально предполагалось – с участием женщин, а без них;

– закупка 13 новых боевых кораблей и 85 истребителей F-35 для Пентагона и увеличение бюджета на их техническое обслуживание.

В общей сложности законопроект выделит на программы национальной обороны $768 млрд, большая часть и которых – $740 млрд – будет направлена на поддержку и удовлетворение запросов Пентагона, причем в итоговом варианте расходы на эту статью стали на $25 млрд больше, чем просил глава государства Джо Байден.

По сравнению с прошлым годом, военный бюджет США, который и без того является самым большим в мире, увеличился на 5%. К слову, на социальную политику Байдена в следующем года из бюджета будет выделено $170 млрд.

«Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2» на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта», — высказал недовольство украинский нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

После голосования Палаты представителей окончательную версию законопроекта должны направить в Сенат, который, в свою очередь, может ее принять или отклонить. В первом случае уже в течение этой недели закон направят на подписание в Белый дом президенту Байдену.

Голосование по законопроекту проходило спустя несколько часов после переговоров президентов Байдена и Путина по видеосвязи. В первоначальной версии бюджета США на следующий год присутствовали многочисленные упоминания «Северного потока — 2», но в окончательную версию они не вошли после того, как это вызвало недовольство со стороны администрации Байдена, потребовавшей исключить эту статью из счетов бюджета, чтобы не провоцировать напряженность в отношениях с Германией.