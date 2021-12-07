В проект оборонного бюджета США не включили санкции против «Северного потока — 2»

Ограничения против «Северного потока — 2» не вошли в согласованный конгрессом США проект оборонного бюджета на 2022 год. Исключены оттуда также пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и санкциях в отношении суверенного долга РФ. При этом на военное сдерживание России американские конгрессмены и сенаторы готовы выделить $4 млрд.

Палата представителей и Сенат США согласовали проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. В него

не были в итоге включены санкции против «Северного потока — 2», суверенного долга РФ и 35 россиян, «близких к Владимиру Путину».

Тем не менее, американские законодатели решили выделить на военное сдерживание России $4 млрд – против $3,43 млрд, которые изначально запрашивал у Конгресса Белый дом.

Увеличен также будет объем военной помощи Украине — $300 млн против изначально запрошенных президентом $250 млн. Еще $150 млн конгрессмены согласны выделить на сотрудничество в области безопасности со странами Прибалтики – ранее Белый дом запрашивал $105 млн.

Дважды в год администрация президента США должна будет отчитываться о российских операциях влияния и кампаниях, направленных против военных альянсов и партнерств США.

После одобрения проекта военного бюджета, что может произойти на этой или на следующей неделе, его должен подписать президент Джо Байден.

Проблемный пакет

Неделю назад издание The Hill сообщало, что республиканцы добились включения в проект оборонного бюджета США пункта о введении санкций против «Северного потока — 2».

«Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение. <...> И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс», — заявил журналистам координатор республиканской фракции Джон Тьюн.

Он также подчеркнул, что санкции в отношении «Северного потока — 2» представляют собой крайне важный вопрос.

Республиканцы ранее не позволили принять проект оборонного бюджета, поскольку демократы отказались обсуждать поправку о санкциях против СП-2. Проект не получил нужных 60 голосов из 100 при голосовании сенаторов. Лидер «слонов» в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что проект бюджета не получит поддержки, потому что в документе нет «четко прописанной реакции на исходящую от Российской Федерации угрозу».

Против ужесточения санкций против «Северного потока — 2» выступает администрация президента-демократа Джо Байдена. Как сообщил ранее The Hill, Белый дом начал создавать «процедурные затруднения» для республиканских поправок в проект оборонного бюджета.

«Администрация Байдена четко дала понять, что во время президентства Байдена санкции введены не будут», — сообщало в октябре издание Politico.

Добивание без санкций

Агентство Bloomberg 7 декабря со ссылкой на источники сообщило, что США будут добиваться полной остановки проекта «Северный поток — 2» в том случае, если Россия начнет военное вторжение на Украину.

В частности, администрация президента Джо Байдена добивается от нового правительства Германии обязательства остановить сертификацию и отменить запуск газопровода.

Вашингтон хочет согласовать пакет мер, который был бы «всеобъемлющим, быстро реализуемым и достаточно экономически болезненным», чтобы служить настоящим сдерживающим фактором для России.

Кремль ранее подчеркивал, что слухи про якобы готовящееся вторжение на Украину представляет собой спекуляции, которые не имеют под собой никаких реальных оснований.