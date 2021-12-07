Меркель впервые за 11 лет не вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Впервые за последние 11 лет его возглавляет не Ангела Меркель. Более того, бывший канцлер Германии даже не попала в список. Первое место журнал отдал бывшей жене основателя Amazon Маккензи Скотт. Россию в списке представляет только один человек — глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Forbes составляет топ на основе известности и экономического влияния человека, а также его общественной деятельности.

«Главный тезис, лежащий в основе методологии составления списка, — недостаточно иметь деньги или власть. Человек должен что-то делать с помощью своего состояния, голоса или общественной платформы», — поясняет издание.

По мнению Forbes, в его топе находятся женщины, которые «переписывают правила бизнеса, финансов и политики».

Журнал публикует список самых влиятельных женщин мира с 2004 года. Меркель возглавляла рейтинг практически непрерывно с 2006-го. Ее временно сместила только Мишель Обама в 2010 году, бывшая тогда первой леди США.

В этом году Forbes назвал новую самую влиятельную женщину мира, ею стала 51-летняя Маккензи Скотт. Журнал отметил ее щедрое участие в благотворительности. Сейчас Скотт также занимает третье место в списке самых богатых женщин мира по версии журнала.

close 100% Самые влиятельные женщины мира 2021 года Forbes

Глава Amazon Безос официально развелся со Скотт в июле 2019 года. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon. Скотт пообещала после развода перечислять средства на благотворительность. Летом 2020 года она пожертвовала $1,7 млрд, которые были распределены между 116 некоммерческими организациями.

Forbes пояснил, что присудил Скотт звание самой влиятельной женщины мира не только за вклад в благотворительность, но и потому, что, в отличие от других лидеров списка, ее действия никто не ограничивает. Например, вице-президент США Камала Харрис (второе место) должна отвечать перед президентом США Джо Байденом, а глава Европейского центрального банка Кристин Лагард (третье место) согласовывает свои действия с управляющим советом банка.

57-летняя Харрис благодаря вступлению в должность вице-президента поднялась в топе на одну позицию. В ноябре 2021 года Харрис стала первой женщиной в истории США, которая обладала полномочиями президента, пусть и недолго. Политик заменяла действующего президента США 79-летнего Джо Байдена, пока он находился под наркозом.

Глава Европейского центрального банка 65-летняя Лагард, взявшая «бронзу», в свое время успела побывать министром экономики Франции (с 2010 по 2011 год) и директором Международного валютного фонда (с 2011-го по 2019-ый).

В первую десятку рейтинга также вошли:

— Мэри Барра, генеральный директор General Motors Company с 2014 года.

— Мелинда Гейтс, американский предприниматель и филантроп, бывшая супруга Билла Гейтса.

— Эбигейл Джонсон, президент американского холдинга Fidelity Investments

— Ана Ботин, испанский банкир, председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santande

— Урсула фон дер Ляйен, первая в истории женщин-председатель Европейской комиссии

— президент Тайваня Цай Инь-вэнь

— Джули Свит, главный исполнительный директор компании Accenture

Россию четвертый год подряд в списке представляет единственный человек – председатель Центрального банка страны 58-летняя Набиуллина. В новой версии рейтинга она опустилась с 57-й строчки на 60-ю.

При этом глава российского ЦБ сейчас находится в топе выше королевы Великобритании Елизаветы II. Та потеряла сразу 24 позиции, как пояснил Forbes, из-за уменьшения количества публичных выступлений и репутационных кризисов, затронувших корону в уходящем году (в том числе сделанного герцогиней Меган Маркл заявления о расистских взглядах некоторых членов королевской семьи). Сейчас королева занимает 70-е место в рейтинге.

В рейтинг вошли и некоторые мировые звезды, например, певица Тейлор Свифт (78-е место), актриса Риз Уизерспун (74-е место) и телеведущая Опра Уинфри (23-е место).