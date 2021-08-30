Forbes: супруги Бакальчук возглавили рейтинг богатейших семей России

Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Первое место заняли супруги Татьяна Бакальчук и Владислав Бакальчук, совладельцы крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries.

По данным издания, их суммарный доход оценивается в $13,1 млрд.

Второе место заняла семья Гурьевых, которые владеют химическим холдингом «Фосагро», с состоянием в $6,9 млрд. Третье место у семьи Ротенбергов (строительная компания «Мостотрест») с общим доходом $5,95 млрд.

В топ-пять вошли Гуцириевы (конгломерат «Сафмар») с капиталом в $3,7 млрд и Евтушенковы (АФК «Система») с состоянием в $3,2 млрд.

В рейтинге также значатся Шаймиевы, владеющих долями группы ТАИФ, с доходом в $3 млрд, Рахимкуловы (инвестиционная компания Kafijat) с $1,95 млрд, Бажаевы (холдинг «Альянс») с $1,7 млрд и Саркисовы (группа РЕСО) с $1,65 млрд.

Ранее Forbes представил рейтинг богатейших женщин в России.