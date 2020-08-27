Forbes обновил рейтинг богатейших женщин России

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Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых женщин России.

Так, на первом месте осталась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние возросло до $1,3 млрд. Следом за ней идет основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с $1,1 млрд.

На третьей строчке впервые оказалась Дочь совладельца «Лукойла» миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун, чье состояние оценили в $700 млн.

Еще одним новичком в рейтинге стала вдова основного акционера «Ураслиба» Владимира Когана Людмила Коган. Она унаследовала в прошлом году 81,8% в банке. Коган находится на 13 месте в рейтинге с состоянием в $350 млн.

На 25 строчке рейтинга оказалась теннисистка Мария Шарапова. Ее состояние оценили в $200 млн.

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