Набиуллина снова вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в третий раз вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, составляемый Forbes USA, заняв 57-е место. Об этом сообщается на российском сайте издания.
«Единственной представительницей России в рейтинге третий год подряд оказывается председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. За год она переместилась с 53 на 57 строчку», — пишет Forbes.
В список попали женщины из 30 стран. Среди них 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений.
Первое место десятый год занимает канцлер Германии Ангела Меркель, на втором месте второй год подряд — глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, на третьем месте - кандидат в вице-президенты США Камала Харрис.
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