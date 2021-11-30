Посол России Антонов заявил, что США искажают факты о выдворении дипломатов

Российских дипломатов из США не высылают — РФ сможет восполнить число сотрудников, утверждает представитель Госдепартамента Джалина Портер. Американская сторона пытается ввести в заблуждение общественность, преднамеренно искажая факты, заявил, в свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Подробнее о новом витке дипломатического кризиса в отношениях между странами — в материале «Газеты.Ru».

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон де-факто выдворяет 55 российских дипломатов. По его словам, Госдеп «четко обозначил», что в случае отказа покинуть Соединенные Штаты их лишат иммунитета и других дипломатических привилегий.

Комментируя ситуацию, представитель госдепартамента Джалина Портер указала, что речь не идет о мерах наказания. Она пояснила, что предстоящий в 2022 году отъезд дипломатов из Вашингтона нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру.

Что говорят власти США

«То, что происходит, — это не высылка. Российские власти, разумеется, проинформированы, и они могут заменить уезжающих, найдя других членов дипкорпуса на эти места. Эти новые процедуры — не меры наказания», — утверждает Портер, слова которой приводит РИА «Новости».

Она отметила, что Москва предоставляет американским дипломатам трехлетний срок первоначального пребывания. «США также проинформировали Россию примерно год назад, что ее дипломаты будут подчиняться тем же правилам», — отметила представитель Госдепа, добавив, что «это будет способствовать большему паритету в отношениях между двумя странами».

США продолжают обсуждать вопрос сроков пребывания дипломатов с Россией, сообщила Портер. «Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе страны будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», — заключила она.

Позиция Москвы

Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты, заявил в свою очередь Антонов.

«В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот.

Подчеркну, что именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. Замечу, что в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США.

Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении. Более того, США пытаются нарушить суверенное право РФ осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства.

Мы — за честный и уважительный диалог по всем визовым «раздражителям». Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», — говорится в комментарии Антонова на странице посольства в Facebook.

Дипломатический кризис

В ответ на объявленные ранее Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. С 12 мая посольство США сократило перечень предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.

После прихода в январе 2021 года в Белый дом Джо Байдена российские власти, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложили новой администрации «обнулить» дипломатический конфликт между странами, начатый еще при Бараке Обаме, но Вашингтон решил «скользить по той же наклонной», отвергнув предложение Москвы. 15 апреля 2021 года США выслали 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть «представители российских разведывательных служб». Эти меры были приняты в связи с якобы «вмешательством» России в американские выборы 2020 года и «кибератаками на ряд американских министерств».

В качестве ответной меры на следующий день МИД РФ объявил о выдворении 10 американских дипломатов. Помимо этого, Россия ужесточила правила работы американских диппредставительств — была прекращена практика найма туда граждан РФ и третьих стран и минимизированы поездки сотрудников Госдепа в краткосрочные командировки на российской территории. Кроме того, Россия денонсировала меморандум «О понимании в отношении «открытой суши», в соответствии с которым американские дипломаты должны были просто уведомлять МИД РФ о своих поездках по территории России. Теперь они обязаны получать специальное разрешение на каждую поездку, отмечается в материале ТАСС.

Как россияне оценивают внешнюю политику

44% участников общероссийского опроса ФОМ следят, 54% — не следят за внешней политикой страны. 23% респондентов считают, что руководство России уделяет внешней политике слишком много внимания, 14% полагают, что недостаточно, 44% — что столько, сколько нужно.

38% россиян видят во внешней политике страны больше успехов, чем неудач, 29% считают, что преобладают неудачи. Примеры успехов – «в Сирии защитили, восстановили мир там», «решение по «Северному потоку — 2», «весь мир запугали, что крутое вооружение», «Крым мы отжали». Главные неудачи – «конфликт с Украиной», «конфронтация с западными странами», «изоляция от мира».