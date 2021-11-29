На выборах в Киргизии одерживают победу пропрезидентские партии

В Киргизии прошли выборы в парламент, который после последних поправок в конституцию страны потерял ряд важных полномочий. По предварительным результатам, три пропрезидентские партии занимают лидирующие позиции. Пять оппозиционных сил, которые не попадают в парламент, отказались признать исход голосования. «Газета.Ru» — о главных последствиях голосования.

То много, то мало

Выборы в парламент Киргизии — Жогорку кенеш — 28 ноября не обошлись без ряда неожиданностей и инцидентов. Они стали первыми после масштабных изменений всей политической системы, в результате которых страна из парламентско-президентской стала де-факто суперпрезидентской.

Согласно предварительным итогам, в киргизский парламент проходят шесть партий, первые три из которых считаются пропрезидентскими: «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна Кыргызстан») — 16,44%, «Ишеним» («Вера») — 13,2%, «Ынтымак» («Гармония») — 10,65% голосов.

Три остальные партии, преодолевшие проходной барьер в 5%, — оппозиционные силы «Альянс» 8,07%, «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») 6,58% и «Ыйман Нуру» («Луч веры») 5,95%.

Данные наблюдателей от разных организаций, включая СНГ, свидетельствуют, что серьезных нарушений на этот раз зафиксировано не было. Миссия ОБСЕ подтвердила, что выборы можно назвать конкурентоспособными, а ПАСЕ нашла «несколько небольших нарушений», которые не повлияют на итоги голосования.

С подобной оценкой согласились далеко не все внутри страны — сразу пять партий («Ата Мекен», «Реформа», «Социал-демократы», «Азаттык», «Улуттар биримдиги») высказали недоверие к ЦИК и потребовали перевыборов.

Так, лидер последней Мелис Мырзакматов призвал признать выборы недействительными, «иначе мы опозоримся на международной арене». Представители этих партий провели акцию протеста у здания ЦИК в составе несколько сотен человек.

Для обвинений в фальсификациях у оппозиции был подходящий повод.

Речь идет о техническом сбое при объявлении первых результатов. До него у некоторых партий было на десятки тысяч голосов больше, что увеличивало число фракций в новом составе парламента.

Не все в порядке на экранах было и с общей суммой отображавшихся процентов голосов в ЦИКе, — одно время она составляла 140%, пишет Sputnik Кыргызстан. Затем вместо переизбытка появился недостаток в 14% голосов.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова впоследствии извинилась за технические неполадки и попросила подождать ручного пересчета голосов.

На сбой отреагировал президент Киргизии Садыр Жапаров, который заявил о возможном привлечении к ответственности ЦИК. Он поручил пересчитать все бюллетени вручную, чем и занялся избирком.

Людям неинтересно

Киргизский политолог Денис Бердаков в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что вина за то, что ряд политических сил отказались признать выборы, лежит на ЦИК, который «совершил злую ошибку».

«Мы получили результаты выборы уже через 15 минут после окончания выборов. Похоже на злую ошибку, и да, у многих партий сначала на экранах было сначала на 20-30 тыс. голосов больше. Но пачками никто не вбрасывал в этот раз», — заверил эксперт.

Он добавил, что в Киргизии 200-300 политических кланов, каждый из которых после выборов традиционно недоволен распределением мандатов. «Неважно, как пройдут выборы, недовольные здесь будут всегда, которые будут по привычке надеяться на революцию», — сказал Бердаков.

По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притичина, предварительные результаты выборов говорят о том, что в Киргизии происходит «постепенная монополизация власти».

«Не признают итоги выборов те, кто как раз и оказался за бортом. Возникают вопросы и по поводу сбоя системы автоматического подсчета. Понятно, что потерявшие места в парламенте после него будут добиваться пересмотра», — подчеркнул он.

При этом аналитики убеждены, что массовые протесты в этот раз Киргизии грозят куда с меньшей степенью вероятности, чем год назад.

Явка на нынешних выборах составила около 35%, что меньше показателей в предыдущие годы. По мнению политолога Бердакова, это показывает реальный интерес населения к электоральному процессу без привычного административного ресурса.

«Административный ресурс действительно был минимальным. Я был наблюдателем во многих странах и нигде такого в СНГ не видел. Например, то, как президент с яростью боролся с админрересурсом. Понятно, что не из-за привязанности к демократии, а потому что год назад из-за этого случилась революция. В Киргизии очень сильно стали бороться и с подкупом.

Поэтому мы получили уникальный опыт — и потому катастрофическое падение явки»,

— рассуждает аналитик.

Накануне выборов 26 ноября Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии рассказал о пресечении очередной попытки насильственного переворота. По информации спецслужб, злоумышленники планировали захватить власть в республике сразу после парламентских выборов. По этому делу уже есть ряд арестованных и подозреваемых депутатов, которые, по словам экспертов, малоизвестные даже внутри Киргизии.

Оба эксперта сошлись в том, что сообщение о подготовке переворота — часть предвыборной борьбы. Притичин заключил, что таким образом власть показывает, что внимательно отслеживает все представляющие угрозу стабильности действия оппозиции.

Слабый парламент

В парламент Киргизии в 2021 года впервые избирали 90 депутатов (вместо 120) по смешанной системе — как по партийному списку, так и одномандатников.

Будущие депутаты не будут иметь права формировать и выражать недоверие правительству, — после апрельского референдума это стало прерогативой президента.

Напомним, что выборы в октябре 2020 года привели к массовым протестам и, как итог, к очередной революции — тогдашний президент Сооранбай Жээнбеков был вынужден уйти в отставку, а главой государства стал Садыр Жапаров, который вскоре получил через референдум дополнительные полномочия.

Киргизский политолог Денис Бердаков в комментарии «Газете.Ru» согласился с тем, что в Киргизии «парламент теперь ничего не решает».

«Президент имеет право протащить любой закон, назначить премьера и правительство, а парламент, даже если полностью будет оппозиционным, ничего не сможет сделать против него», — констатировал аналитик.

Притичин из ИМЭМО назвал выборы важными для восстановления местной политической системы после переворота прошлого года. При этом он акцентировал внимание на том, что сейчас именно президент Киргизии занимает центральную роль в политической системе страны.