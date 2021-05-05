Киргизия в новой форме: Жапаров сделал республику президентской

Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил новый проект киргизской конституции. Как сообщает «РИА Новости», церемония подписания обновленного основного закона республики проходило в госрезиденции Ала-Арча на севере страны. При подписании присутствовали депутаты парламента страны, верховные судьи, члены правительства и общественные деятели.

Согласно новой конституции, Киргизия перестает быть парламентско-президентской республикой и принимает президентскую форму правления.

Референдум об изменении конституции прошел в стране 11 апреля, в поддержку изменений закона выступили 79,3% избирателей. Против проголосовали 13,7%. Явка при этом составила менее 37% при минимальной в 30% избирателей.

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Обновленная киргизская конституция вводит институт Народного курултая – совещательного и наблюдательного собрания, имеющего право рекомендовать «направления развития общества». Формировать кабинет министров теперь будет президент, а его главой станет руководитель администрации президента. Число депутатов парламента Киргизии по новой конституции сокращается со 120 до 90 мандатов.

Народный курултай должен будет принимать решения по вопросам национальной культуры и языка, а также межэтнических отношений. Кроме того, обновленный закон в Киргизии запрещает СМИ публиковать информацию, которая «противоречит традициям и ценностям народов страны», кроме того под запрет попадают и подобные «мероприятия».

Апрельский референдум – девятый с момента обретения Киргизией независимости. Конституцию там приняли в 1993 году, после ее пересматривали примерно каждые три года – с 1994 по 2016-й. Международное сообщество последние поправки в конституцию Киргизии восприняло неоднозначно. Совет Европы и ОБСЕ выразили озабоченность тем, что у президента страны будет слишком много полномочий. Организация Human Rights Watch предложила Бишкеку провести парламентские выборы – сейчас депутаты заседают, хотя сроки их полномочий уже истекли.

Эксперт по Средней Азии, доктор исторических наук Александр Князев заявил ранее «Газете.Ru», что реформа конституции фактически представляет собой попытку президента Жапарова установить авторитарный режим.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е. Примакова Станислав Притчин в свою очередь заявил, что Киргизия пытается обрести баланс из-за непрекращающихся конфликтов юга и севера и правящих кланов.

«Единственный шанс для Киргизии найти баланс — это, можно сказать, просвещенная диктатура, когда единый центр власти будет стараться соблюдать все региональные интересы. Это хорошо например, делал президент Алмазбек Атамбаев, который смог просидеть на своей должности весь срок», — предположил эксперт.

При этом по мнению Князева, добиться в Киргизии «гарантированной стабильности» все равно нельзя из-за родоплеменных традиций местного населения.