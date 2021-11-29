На Украине заявили об угрозе бунта

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об угрозе госпереворота с помощью убийства журналиста Юрия Бутусова, угодившего в скандал со стрельбой из гаубицы в Донбассе. Такие высказывания чиновников связывают с протестами оппозиции, назначенными на 1 декабря, слухами о введении военного положения и обострением противостояния Зеленского с украинскими элитами. Грозит ли Украине смена власти, разбиралась «Газета.Ru».

Сакральная жертва для Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что главреда украинского издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова могут превратить в сакральную жертву, чтобы спровоцировать восстание против президента Владимира Зеленского.

«Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного [Георгия] Гонгадзе (основатель и первый главред издания «Украинская правда», убийство которого в 2000 году спровоцировало протесты против президента Леонида Кучмы. — «Газета.Ru»). Такими темпами ему остается уже очень недолго — счет пошел на дни, максимум — недели. Его ликвидируют — те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков — с искренним возмущением граждан.

И все это — на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?..

Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты — политический кризис — атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать», — написал Арестович в Facebook.

По мнению советника, журналист не вполне адекватен, поскольку уже превратился в черного пропагандиста с признаками распада личности, что показывает история с его выстрелом из гаубицы на линии фронта в Донбассе.

«Его очень качественно накачивают психологически. История с выстрелом из орудия показала это совершенно точно: подставил страну, подставил армию, подставил профессию, приписал себе стрельбу по живым людям, выстрелив давно и на полигоне», — подчеркнул Арестович.

Скандал вокруг Бутусова начал раскручиваться еще 27 ноября, когда журналист выложил в сеть видеоролик, на котором стреляет из гаубицы Д-20 с пожеланиями смерти «российским оккупантам» за голодомор.

На записи он не исключил, что от залпа могли погибнуть люди, подав всю историю так, будто выстрел был сделан именно 27 ноября и на линии фронта.

Как оказалось, стрельбы с участием Бутусова произошли достаточно давно и не в Донбассе, а во время учений по территориальной обороне. Однако это не помогло журналисту избежать обвинений в провоцировании «войны с Россией» со стороны Киева, а также запуска уголовного дела против него в госбюро расследований Украины.

Бунт из-за журналиста

Слова Арестовича об угрозе для жизни Бутусова несколько не вписываются в официальную реакцию. Хотя дело об убийстве грузинского журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году, о котором вспомнил советник, действительно сильно ударило по тогдашней украинской власти — с гибелью основателя «Украинской правды» связали администрацию президента Леонида Кучмы, что серьезно снизило рейтинги главы государства и отчасти разрушило его планы на третий президентский срок.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают намеки Арестовича в отношении угроз Бутусову. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что журналист своим поведением вызывал негативную реакцию, заставив оправдываться украинских военных и дипломатов.

«Его действия власти обоснованно расценивают как провокацию, потому что они создали почву для серьезных обвинений на фоне напряженной ситуации в Донбассе, сообщений о возможном российском вторжении и определенного давления со стороны западных партнеров в части реализации минских соглашений.

По сути, Бутусов создал кризис для власти», — пояснил эксперт.

В таких условиях, по мнению Бортника, слова Арестовича можно трактовать двояко — они могут быть как реальной информацией, так и элементом угрозы, направленной в отношении активных критиков власти, поскольку Бутусов известен своими выпадами в сторону команды президента.

«То есть в этом сообщении, возможно, кроется то, что люди должны понимать: если они становятся острием бритвы, направленной против власти, то их жизни угрожает опасность», — отметил эксперт.

В то же время глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко уверен, что заявлениям советника главы офиса президента в отношении Бутусова в данном случае не стоит придавать особого внимания.

«Все, что говорит Арестович, стоит делить на два, а то и на три. Это творческая натура, актер, который любит играть в хайп и эмоционально резонансные заявления. Его слова — отражение конспирологии, которая проявляется у некоторых людей», — указал эксперт.

Сценарии госпереворота

Впрочем, заявления Арестовича непосредственно о бунте против власти вполне укладываются в активное обсуждение возможного госпереворота, которое запустил сам Зеленский на пресс-конференции 26 ноября. Как отмечал президент Украины, свержение власти якобы планировалось на 1 декабря и стоит за этим Россия вместе с некими людьми из окружения украинского олигарха Рината Ахметова, которого также пытаются втянуть в это.

Сам бизнесмен уже отверг любые подозрения со стороны Зеленского, раскритиковав президента за подобные теории.

С точки зрения Руслана Бортника из Украинского института анализа и менеджмента политики,

обсуждение госпереворота связывают с протестами, а также обострением противостояния Зеленского с политическими и экономическими элитами в целом.

«Элиты консолидировались против несистемного президента и его действий в сфере СМИ, закона об олигархах и по линии Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Также такие разговоры связаны с усилением давления на Украину со стороны Запада, поскольку в западных СМИ длительное время поддерживается информационная истерика о нападении России. Кроме того, в теме госпереворота существует фактор спецслужб Украины, у силовых структур всегда есть соблазн взять под контроль политические фигуры», — добавил эксперт.

При этом Владимир Фесенко из украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» считает, что речь идет не о перевороте в классическом смысле, вероятно, президент говорил о попытках дестабилизации в стране и провоцировании острого политического кризиса.

«Это вполне возможно, и тема «1 декабря» тут не случайна, она может быть связана с протестной акцией сторонников экс-президента Петра Порошенко, которая запланирована на эту дату. На ней могут быть провокации по штурму офиса президента и других госучреждений, а также провокации по столкновениям с полицией. Кроме того, 1 декабря Зеленский должен выступить с посланием в Верховной раде», — отметил эксперт.

Ждать ли свержения власти

Тема потенциальных политических потрясений не впервые всплывает в украинских СМИ, в том числе во время президентства Зеленского.

Однако пока ни один из прогнозов о возможном «майдане» не оправдался.

По мнению Руслана Бортника, вероятность госпереворота на Украине действительно существует, и на сегодняшний день она выросла.

«Ее рост связан с социально-экономическими проблемами, пандемией COVID-19, усилением внешнего давления и серьезным конфликтом между большей частью крупного бизнеса и традиционных украинских политиков с президентом и его командой.

Более того, в стране постепенно крепчает и становится заметной военная элита, выросшая на событиях в Донбассе. Многие генералы, в том числе боевые, постепенно появляются в публичной плоскости. Они могут стать инструментом в попытках организации свержения власти или силового свержения руководства Украины»,

— указал украинский политолог.

Впрочем, такая точка зрения не единственная. Владимир Фесенко уверен, что риски провокаций есть, но вряд ли они найдут массовую поддержку.

«На данный момент оснований для массовой поддержки протестных действий нет. Учитывая, что Петр Порошенко, сторонники которого поддерживают протест, остается одним из наиболее непопулярных политиков в стране. В целом, идеи нового «майдана», или новой войны с Россией, или войны в Донбассе — это не самые популярные идеи в государстве», — считает эксперт.