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Политика

«По российским оккупантам — огонь!»

На Украине возбудили уголовное дело против журналиста из-за выстрела по Донбассу

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов выложил видео, на котором он делает выстрел из гаубицы в сторону ополченцев. В подписи к нему он признался, что может быть «причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели убийц украинского народа». На Украине уже возбудили уголовное дело и начали проверку.

Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело после того, как журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором стреляет из гаубицы в сторону ополченцев.

«Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены, как и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», — говорится в сообщении ГБР.

Главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, на котором он делает выстрел в сторону неподконтрольной Киеву территории. Бутусов не является военнослужащим ВСУ.

«За каждое зерно 33-го года, за каждую жертву советских репрессий, по российским оккупантам — огонь! Выстрел!», — сказал он перед выстрелом.

Сам ролик Бутусов подписал так: «Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе — но исключительно к гибели... убийц украинского народа».

Бутусов не уточнил, когда и где был записан ролик.

Действия Бутусова проверят по статьям «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» и «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», сообщили в ГБР. Пока журналисту никаких обвинений не предъявлено. По версии следствия, событие произошло вне зоны конфликта в Донбассе.

Выстрел Бутусова уже осудили в минобороны Украины и в делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, написало РИА «Новости».

Поступок Бутусова, указывает на то, что его совершил «не очень умный человек», который решил попиариться. Такое мнение выразил в комментарии РЕН ТВ первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Это потенциальный преступник. Если он может себе позволить такое [на камеру], значит, он и в жизни может себе позволить такое. И используется запрещенное на юго-востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями вооружение», — сказал сенатор.

По его словам, следственные органы в самопровозглашенной ДНР имеют все основания для возбуждения против Бутусова уголовного дела. «И рано или поздно он ответит по суду за свои деяния и горько пожалеет о той глупости, которую он сотворил», — заявил Джабаров.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале выступил в оправдание Бутусова: «Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами».

Сам Бутусов считает, что дело, возбужденное против него ГБР, — это месть президента Украины Владимира Зеленского.

«По мнению президента, именно я обнародовал видео с Bayraktar и тем самым привел к смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал). Выстрел из пушки, который был когда-то сделан, это теперь повод для эскалации, хотя я и написал, что это было давно… Я не собираюсь куда-то уезжать из страны, я останусь здесь», — цитирует Бутусова РИА «Новости».

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