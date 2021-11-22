Почему президенту Украины угрожают новым «майданом»

В годовщину «майдана» оппозиция выставила Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием отставки главы офиса президента Андрея Ермака до 1 декабря, пообещав запуск новых массовых протестов в случае отказа. Причиной для этого послужили обвинения в адрес соратника президента в госизмене на фоне скандала со срывом операции по задержанию 33 россиян – так называемого вагнергейта.

Ультиматум Зеленскому

Восьмую годовщину начала «майдана», украинского госпереворота 2013/14 годов, Киев встретил акцией протеста — маршем «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». В шествии приняли участие сотни человек, преимущественно сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко. Целью акции стали нынешний глава страны Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак.

Участники марша прошлись по улицам Киева с большим баннером с портретами Зеленского и Ермака и надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство». Свое шествие они начали с аллеи Героев небесной сотни и почтили память погибших во время «майдана», а затем направились к офису президента, скандируя «Зеленского в тюрьму!».

Акцию можно назвать условно мирной, но все же без столкновений с полицией не обошлось — силовикам пришлось остановить протестующих у здания офиса Зеленского, а сами участники шествия несколько раз пытались прорвать полицейский кордон. Правда, в правоохранительных органах Украины впоследствии заявили, что столкновения были вызваны недопониманием со стороны митингующих, поскольку силовики лишь требовали от них пройти досмотр, чтобы пройти к зданию.

Впрочем, ключевым моментом марша стали не стычки с полицейскими, а требования протестующих — демонстранты выставили президенту ультиматум, дав главе государства 10 дней на увольнение Ермака.

«Если за эти 10 дней (до 1 декабря) Зеленский не уволит руководителя офиса президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявим бессрочную акцию протеста до тех пор, пока Ермак будет на своей должности», — заявили организаторы протеста.

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Оппозиционный «вагнергейт»

Протестный марш стал лишь частью масштабной кампании против Ермака и Зеленского на Украине, которую оппозиция последовательно раскручивает с момента публикации расследования издания Bellingcat (организация включена Минюстом России в список иноагентов) о так называемых вагнеровцах — 33 россиянах, которых Киев в прошлом году планировал задержать на своей территории, но операция была сорвана.

Справка В конце июля 2020 года 33 россиянина были арестованы в Белоруссии по подозрению в попытке дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами. Задержанных идентифицировали как сотрудников частной военной компании \«Вагнер\». Читать дальше

По выводам журналистов, поводом для срыва операции послужила утечка информации из офиса Зеленского, в результате которой белорусской или российской стороне стало известно о подготовке задержания. Прямых обвинений в отношении Ермака в расследовании Bellingcat нет, но в украинской оппозиции уверены, что ответственность за срыв операции несет как глава офиса, так и сам президент.

Косвенные доказательства этой версии они услышали от бывшего начальника главного управления разведки минобороны Украины Василия Бурбы, который, выступая на одном из ток-шоу, объявил, что получил от Ермака приказ президента о переносе финального этапа операции — предположительно, именно это и привело к ее провалу.

Следом за этим появились обвинения в адрес команды Зеленского со стороны экс-президента Петра Порошенко и его партии «Европейская солидарность», в том числе подозрения в «предательстве или госизмене».

Сам Порошенко призвал своего преемника доказать, что ему нечего скрывать, поскольку «вагнергейт» подрывает доверие западных партнеров к Киеву. Поддержал его и бывший глава офиса президента Андрей Богдан, опубликовав в своем Facebook фото с «майдана» и подписью: «Make Ukraine great again» (англ. — «Вернем Украине величие», аналог предвыборного слогана Дональда Трампа в президентской кампании-2016 в США).

Чем Ермак насолил оппозиции

Требование отставки Ермака в большей степени направлено против Зеленского, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что еще до «вагнергейта» у Ермака были довольно сложные отношения с правыми, которые организовывали многочисленные акции против него.

«Расследование по «вагнеровцам» — только зацепка за главу офиса Зеленского, а сам он — просто прямая связка с президентом. Любые действия, назначение или увольнение Ермака ударит по главе государства.

Сама атака на Ермака — в какой-то мере попытка взять под контроль на Украине должность, сопоставимую с вице-президентом, оказать давление на Зеленского, а также потопить ненужные и враждебные для правых инициативы в части мирного урегулирования в Донбассе или нормализации отношений с Россией», — сказал эксперт.

С точки зрения Бортника, на данный момент Зеленского фактически шантажируют новым «майданом», но пойти на увольнение Ермака будет проявлением слабости со стороны президента.

«Зеленский совершил ошибку, консолидировав против себя политические и экономические элиты разных взглядов. И этот консорциум угрожает президенту «майданом». Рано или поздно Зеленский, скорее всего, пойдет на увольнение Ермака, но сегодня перед ним достаточно сложный выбор», — добавил эксперт.

В то же время глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко согласен, что увольнение Ермака станет проявлением слабости со стороны Зеленского и повлечет схожие требования к отставке президента.

«Намек на это уже есть, так как обещают требовать импичмента главы государства, если он откажется снять руководителя своего офиса. Противники Зеленского давно требуют отставки Ермака, сейчас это связано с расследованием по «вагнеровцам». Это повод, в котором стрелки сходятся на главе офиса. Василий Бурба чуть ли не открыто намекнул на него (Ермака), говоря, что во власти есть «пророссийский крот». Единственное, непонятно, почему этот «тайный агент» России, занимая такой высокий пост в украинской власти, еще не сдал все что можно для Москвы», — отметил эксперт.

По версии Фесенко, скандал вокруг «вагнеровцев» создал хороший повод, чтобы ударить по Ермаку, хотя против него давно есть разные выступления и протесты — но в этот раз эта история объединила оппозицию и олигархов.

«Ермак одновременно является раздражителем для оппозиции и олигархов. Последние считают его главным источником антиолигархических поползновений, поэтому пытаются политически его устранить.

Ермак — ключевая фигура в режиме Зеленского, на него сводятся многие нити, и в оппозиции рассчитывают, что смогут обезоружить президента, выбив главу офиса», — заключил эксперт.

Будет ли новый «майдан»

Если Зеленский откажется уволить Ермака до 1 декабря, то как минимум ряд оппозиционных сил обещают организовать бессрочные акции протеста у офиса президента.

По мнению Руслана Бортника из Украинского института анализа и менеджмента политики, сейчас отношения между Зеленским и оппозицией крайне обострились, и власть теряет политическую инициативу.

«Складывается ощущение, что Украина то ли на пороге «майдана», то ли перед репрессиями со стороны власти. Тут необходима только медийная раскачка для вывода на улицы протестно настроенных людей. В условиях энергетических и социально-экономических проблем это вполне возможно. Можно говорить, что власть в какой-то мере потеряла политическую инициативу, которой Зеленский владел фактически весь год. Возможно, Украина подошла к моменту, когда она переходит в руки оппозиции и теперь президент вынужден защищаться», — добавил эксперт.

При этом Владимир Фесенко из Центра прикладных политических исследований «Пента» считает иначе, указывая на отсутствие необходимого человеческого ресурса у противников Зеленского для организации революции.

«Если говорить о давлении с помощью улицы, то на вчерашнюю акцию собралось несколько сотен человек. По меркам Украины это мизер, настоящий «майдан» — это больше 100 тыс. человек, когда простые люди приходят, а не просто политические активисты. Поэтому каких-то серьезных угроз или рисков для Зеленского из-за таких небольших протестов нет», — резюмировал эксперт.