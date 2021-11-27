Экс-спикер Рады Разумков заявил о готовности пойти в президенты Украины

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков может стать новым оппонентом Владимира Зеленского на следующих выборах президента Украины. Политик подтвердил свое намерение стать главой государства и, согласно опросам, уже обошел действующего президента в этой гонке. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают перспективы Разумкова, называя его телевизионным политиком, но не отрицая его потенциал для победы над Зеленским. При этом вопрос о том, кто из бизнесменов и крупных политиков может помочь экс-спикеру, остается открытым.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что примет участие в следующих президентских выборах на Украине. Об этом политик сказал в эфире телеканала «Украина», отвечая на соответствующий вопрос журналиста ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Я реализую все амбиции, которые будут, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не вышло сделать в 2019 году, будем делать дальше», — отметил Разумков, добавив, что принимал участие во всех выборах, и сделает это на следующих.

Это заявление экс-спикер украинского парламента сделал на фоне публикации нового опроса социологического Центра Разумкова, который впервые показал превосходство оппозиционного политика над действующим президентом.

Так, согласно исследованию, Разумкова поддерживают 25,1% украинцев, в то время как Зеленского — лишь 23,3%.

Социологи предсказывают Разумкову победу во втором туре выборов, однако его выход на этот этап голосования под вопросом: в первом туре лишь 7,5% украинцев готовы поддержать политика. Зеленский же в первом туре может набрать 25,2% голосов, а его наиболее вероятным конкурентом считается экс-президент Петр Порошенко, которого поддерживают 17,5% украинцев.

Более того, социологи констатируют, что рейтинги Зеленского и Порошенко на данный момент показывают рост после продолжительного падения, когда показатели Разумкова, напротив, переживают небольшой спад после роста.

Почему Зеленский проигрывает Разумкову

Впрочем, возможный проигрыш действующего президента экс-спикеру Рады во втором туре выборов все же является показательным моментом, поскольку фактически разрушает монополию главы государства в этом вопросе — до этого Зеленский уверенно обходил своих соперников в моделировании как первого, так и второго тура голосования.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают причины условного поражения Зеленского. Так, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что опрос сформировал достаточно искусственную конструкцию, поскольку пока Разумкову очень сложно будет попасть во второй тур.

«Тут сформирована достаточно искусственная конструкция, призванная показать, что Разумков может победить Зеленского. Вероятно, это должно поспособствовать экс-спикеру Рады в формировании команды и привлечении финансов.

Он побеждает во втором туре выборов, потому что у него просто меньше антирейтинг, чем у Зеленского. На него не упало столько социально-экономического и политического негатива от действий власти, которые есть у действующего президента», — указал эксперт.

С точки зрения Бортника, по такой логике, если во второй тур поставить, к примеру, мэра Киева Виталия Кличко, он тоже сможет победить Зеленского. Однако, по мнению эксперта, выйти во второй тур выборов не так просто.

В то же время украинский политолог Константин Бондаренко говорит, что пока рано говорить о какой-либо победе Разумкова во втором туре президентских выборов, и призывает дождаться информации от других социологических служб.

«Следует дождаться данных от других социологических служб. Только взвешивание среднего показателя позволит говорить о той или иной тенденции, поскольку часто существуют ошибки, вызванные постановкой вопроса. Пока можно прямо говорить лишь о том, что рейтинги Зеленского действительно снизились», — отметил эксперт.

Разумков — конкурент Зеленского

Появление столь неоднозначных прогнозов сценария выборов «Разумков против Зеленского» можно назвать лишь частью широкой кампании по раскрутке противостояния политиков в украинских СМИ. Бывший представитель команды президента еще во время работы в качестве спикера Рады получил амплуа умеренного противника главы государства, в том числе за определенное сопротивление по тем или иным инициативам, продвигаемых офисом главы государства.

Собственного, своего поста в Раде Разумков, прошедший в парламент под первым номером в избирательном списке президентской партии «Слуга народа», лишился из-за конфликта вокруг закона об олигархах, а также критики введения санкций против украинцев по линии Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), о чем говорил сам Зеленский.

Пока кресло депутата политику удержать удалось, но вот от фракции своей партии он отстранился — на сайте Рады он числится как внефракционный парламентарий. Уйдя в отставку по решению парламента, который контролирует монобольшинство партии Зеленского, Разумков объявил о планах по созданию собственной политической силы. Первой ступенью к этому стало появление в Раде межфракционного формирования политика под названием «Разумная политика», в которое преимущественно попали лояльные экс-спикеру депутаты из «Слуги народа».

По мнению Руслана Бортника, в целом у Разумкова есть шанс составить конкуренцию Зеленскому.

«Если экс-спикера Рады поддержат крупные финансовые группы и ему удастся сформировать действующую группу в парламенте, это возможно. В таких условиях к президентским выборам он вполне может стать конкурентом, но, конечно, ему может не хватить электората для второго тура. Хотя тут возможны сценарии, при которых кто-то из крупных политиков его может поддержать, к примеру, Порошенко.

То есть может состояться сговор элит, при котором они поддержат Разумкова ради того, чтобы убрать Зеленского», — пояснил эксперт.

В свою очередь политолог Константин Бондаренко считает, что на сегодняшний день Разумкова вряд ли можно считать конкурентом Зеленскому. По его версии, бывший спикер, напротив, пытается избежать противостояния с президентом.

«Чаще всего сам Разумков старается избежать конкуренции с Зеленским, говоря о несправедливости по отношению к нему и том, что вокруг президента, условно говоря, существуют плохие бояре. При этом Разумков не демонстрирует желания вступать в борьбу с президентом», — отметил эксперт.

Кто стоит за Разумковым

По версии ряда украинских СМИ, Разумкову вполне могут помочь другие противники Зеленского, заинтересованные в его провале на выборах. В частности, источники «Страны.ua» указывали на опасения офиса президента в связи с возможным альянсом Разумкова с экс-главой МВД Арсеном Аваковым и экс-премьером Арсением Яценюком.

Кроме того, отдельные вопросы вызывает открытый доступ экс-спикера Рады к телеэфирам на телеканалах, принадлежащих одному из крупнейших украинских бизнесменов Ринату Ахметову — в последнее время СМИ пишут о его конфликте с Зеленским, да и сам президент на пресс-конференции 26 ноября объявил, что бизнесмена якобы втягивают в подготовку госпереворота на Украине.

С точки зрения Руслана Бортника из Института анализа и менеджмента политики, пока сложно говорить, стоит ли кто-то за Разумковым. По его мнению, экс-спикера Рады готовы поддержать большинство крупных бизнесменов Украины, которые занимаются политикой.

«Это связано с тем, что Зеленскому и его команде удалось консолидировать против себя значительную часть экономических и политических элит. И если бизнес поймет, что тараном против президента может стать Разумков, то очень много кто может его поддержать.

Однако пока серьезной поддержки экс-спикера Рады не наблюдается, хотя есть молчаливый консенсус между несколькими группами, которые дают ему телеэфиры на своих площадках и как-то его поддерживают. Связано это с тем, что Разумков уже отбирает рейтинги у Зеленского и создает определенный политический кризис для президента», — указал эксперт.

Впрочем, политолог Константин Бондаренко рассматривает текущую ситуацию вокруг экс-спикера Рады несколько иначе. По его словам, на данный момент за Разумковым стоит только он сам — и никто другой.

«Пока что он существует лишь в телевизоре, его нет в украинской политике. Сейчас есть некое сезонное очарование Разумковым, как ранее это было в отношении Надежды Савченко или экс-главы МВД Арсена Авакова, да и множества других людей. Все они зачастую теряли свой рейтинг из-за своего бездействия. Потому что украинскому народу нужно какое-то действие, а не только надежды», — резюмировал эксперт.