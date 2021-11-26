В КПРФ рассчитывают на возбуждение дела против Жириновского за «разжигание ненависти»

Фракция КПРФ в Госдуме попросила Следственный комитет (СК) завести дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ЛДПР просьбу коммунистов назвали «доносом» и заявили, что так КПРФ пытается заглушить критику. Ранее Жириновский на заседаниях Думы говорил, что коммунисты все «сдохнут», называл одного из депутатов от КПРФ «колхозником», а другого «ростовским валенком».

Коммунисты попросили возбудить уголовное дело против Владимира Жириновского из-за его предложения запретить «все левые партии», включая саму КПРФ. С таким предложением лидер ЛДПР обратился к генпрокурору России Игорю Краснову во время пленарного заседания Думы 16 ноября.

«[Генпрокуратура должна] потребовать от министра юстиции запрета всех левых партий. Все [партии], у кого [в программе есть] слова «социализм» или «построение другого общества» должны быть запрещены. [Надо] отменить результаты выборов КПРФ и «Справедливой России» и их мандаты передать другим партиям, чтобы было неповадно»,

— заявил тогда Жириновский.

Он пояснил, что, если у партии в программе записана цель — «построение социализма», это значит, она хочет «свергнуть действующую власть» и угрожает основам государства.

Жириновскому начал возражать с места депутат от КПРФ Николай Коломейцев. В ответ лидер ЛДПР потребовал от него помолчать и назвал парламентария «ростовским валенком».

«Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. <…> Вам в Ростове баней руководить нельзя доверить, а вы здесь фракцию представляете», — возмутился Жириновский.

Председатель Думы Вячеслав Володин после этого отключил Жириновскому микрофон и сделал замечание за оскорбление депутата. Жириновский на это сообщил, что не имеет право оскорблять Коломейцева, но имеет «право видеть его на скамье подсудимых».

«И желать такого нельзя никому. Потому что от сумы и от тюрьмы не зарекайтесь», — отреагировал Володин.

По мнению КПРФ, слова Жириновского можно расценить как умышленное разжигание ненависти либо вражды по отношению к коммунистической партии (ч. 2 ст. 282 УК). Фракция попросила главу СК Александра Бастрыкина возбудить соответствующее уголовное дело.

«Все оскорбления и призывы к генпрокоруру РФ закрыть и запретить партию – это, в первую очередь, запретить [работу] этих людей. Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено», — пояснил депутат Думы от КПРФ Александр Ющенко.

В ЛДПР просьбу возбудить дело против Жириновского расценили как донос и попытку коммунистов запретить свободу слова. «Коммунисты декларируют, что не хотят, чтобы в России была свобода слова. То, что им не нравится, они начинают интерпретировать как оскорбления или разжигание розни», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.

Он указал, что коммунисты не удивляют подобными подходами, по его мнению, это те же методы, что использовались в СССР. «Методы у них остаются все те же — доносы и запросы касательно людей, которые работают рядом с ними. <…> Это было и в советское время, когда заткнули глотку всем СМИ и писали только хвалебные оды руководству», — сказал Власов.

Замруководителя фракции отметил, что критика Жириновского конструктивна, и коммунистам стоит обратить на нее внимание, а не обижаться.

Накануне Жириновский вновь спровоцировал скандал своим выступлением в Госдуме и переругался с коммунистами. Во время слушаний 25 ноября по делу парламентария от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте лидер ЛДПР начал критиковать всю коммунистическую партию. Ему с места ответил депутат от КПРФ Николай Харитонов. На это Жириновский назвал его «колхозником» и предложил поймать «призрак коммунизма», упаковать его и спрятать туда же, где находится лось, которого застрелил Рашкин.

«Вы сдохнете все, прежде, чем меня к чему-нибудь привлечь», — добавил Жириновский, обращаясь к членам КПРФ.

В ответ коммунисты всей фракцией проскандировали: «Позор!».

Оценивая этот случай, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил РИА «Новости», что Жириновский вновь «наговорил на кучу потенциальных исков».

В свою очередь, Власов в комментарии «Газете.Ru» обратил внимание на то, что коммунисты сами нередко ведут себя в Думе некорректно. Представитель ЛДПР привел в качестве примера, что они постоянно перебивают выступления членов других партий, «что-то скандируют, начинают в полемику вступать».

«Если в КПРФ люди не самые воспитанные и просто не понимают элементарных вещей, то это очень грустно», — заключил Власов.

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко в конце ноября говорил «Газете.Ru», что Жириновский специально ведет себя провокационно, чтобы отвлечь народ от проблем, неудобных власти.

«Он работает как по кнопке. Как у той игрушки — кнопку нажимаешь, и она начинает издавать из себя всякие звуки. Кнопку нажимают, я уверен, абсолютно подготовленные люди, которые держат руку на пульсе информационного потока. Поэтому, в данном случае Жириновский является заказной марионеткой, он направлен на эпатаж, чтобы отвлечь от главного», — сказал коммунист.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в феврале также называл Жириновского «первым провокатором [страны], к которым все давно привыкли».

Жириновский же говорил, что коммунисты когда-то «уничтожили все лучшее» в стране. По его мнению, большинство проблем современной России вызвано нахождением у власти коммунистов в советские годы. В феврале Жириновский рассказал, что старается даже не садиться рядом с Зюгановым.

«Не дружим. Никогда [с ним] не выпиваю. Зюганов выпивает, коньяк любит. Я категорически против любого алкоголя, табака, поэтому в этом плане вы нас не пытайтесь подловить. И вместе мы сидим тогда, когда уже нет другого места», — сказал он в эфире «Комсомольской правды».

Ведущий на это отметил, что видел однажды, как Жириновский обнимал Зюганова за плечо. Однако лидер ЛДПР опроверг это. «Ни в коем случае, никогда не было. Близко не прикасаюсь», — подчеркнул он.

Зимой прошлого года лидер ЛДПР поссорился с КПРФ из-за блогера Алексея Навального. Он заявил, что коммунисты действуют заодно с командой Навального, поэтому от имени КПРФ его сторонников пропускали, как наблюдателей, на любые избирательные участки. «Это сотрудничество мятежников, людей, которые хотят смуты», — считает Жириновский.

Зюганов в ответ призвал поменьше слушать Жириновского. Он заявил, что от высказываний лидера ЛДПР всегда «дурно пахнет», так как они отличаются «лживостью» и «грязью». «Он сам подыгрывает навальнятине, провоцирует», — обвинил его Зюганов.