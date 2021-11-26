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В ЛДПР назвали «доносом» просьбу коммунистов возбудить дело против Жириновского

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов прокомментировал просьбу КПРФ возбудить дело в отношении Владимира Жириновского за оскорбления в адрес коммунистов. В беседе с «Газетой.Ru» политик предположил, что лидера ЛДПР попытаются привлечь к ответственности по статье за возбуждение ненависти.

«В принципе коммунисты ничем не удивляют, методы у них остаются все те же — доносы и запросы касательно людей, которые работают рядом с ними. В этом письме, насколько я понимаю, 282-я статья — разжигание ненависти к группе лиц. Мы всегда эту статью критиковали. Но, я думаю, что коммунисты декларируют, что не хотят, чтобы в России была свобода слова. То, что им не нравится, они начинают интерпретировать как оскорбления или разжигание розни. Это было и в советское время, когда заткнули глотку всем СМИ и писали только хвалебные оды руководству», — сказал Власов.

Политик заявил, что критика, которая исходит от Жириновского является конструктивной. Коммунистам стоит не обижаться на слова политика, а принять их к сведению, считает Власов.

«В ситуации с господином Рашкиным, я думаю, его вообще защищать бесполезно, потому что человек сам себя несколько раз разоблачил и несколько раз показал свое отношение к коллегам по Государственной думе и к оппозиционным политическим партиям, которые работают рядом. Поэтому, мне кажется, что коллега Ющенко просто хочет инфоповод очередной сделать по этому поводу. Пусть лучше о своих коллегах думает, о педофилах во Владивостоке, пусть Рашкиным своим занимается и Бондаренко, который бьет женщин», — сказал Власов.

По словам депутата, он регулярно становился свидетелем «невоспитанности» членов КПРФ в Государственной думе.

«Я депутат двух созывов Государственной думы, хоть и молодой, но вижу, как во время выступлений представителей других партий коммунисты постоянно [их] перебивают, что-то скандируют, начинают в полемику вступать. Есть время фракции, есть время руководителя фракции, которое, мне кажется, необходимо уважать. У вас будет свое время, вы сможете свою позицию высказать. Вступать в полемику с выступающим на трибуне просто невоспитанно. Меня родители по другому воспитали, я ни в коем случае никогда не буду перебивать выступление Геннадия Андреевича Зюганова. Если в КПРФ люди не самые воспитанные и просто не понимают элементарных вещей, то это очень грустно», — заключил Власов.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Александр Ющенко сообщил, что партия направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить против лидера ЛДПР Владимира Жириновского дело за оскорбления в адрес коммунистов.

В четверг, 25 ноября в Госдуме прошло заседание по делу депутата Валерия Рашкина, обвиняемого в браконьерстве. В ходе слушаний Жириновский устроил скандал: раскритиковал КПРФ и назвал депутата-коммуниста Николая Харитонова «колхозником».

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