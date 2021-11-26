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КПРФ потребовала завести уголовное дело на Жириновского

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Фракция КПРФ в Госдуме потребовала возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбления, произнесенные на планерном заседании ГД. Письмо с соответствующим требованием политсила направила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает РИА «Новости».

В письме говорится, что Жириновский 16 ноября обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложениями «запретить все левые партии» и «отменить все результаты выборов КПРФ». В коммунистической партии считают, что слова главы ЛДПР могу быть расценены как умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.

«Подводя итог, полагаем, что подобные высказывания со стороны гражданина В.В. Жириновского содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ. <...> На основании изложенного, руководствуясь статьями 144, 145 УПК РФ, просим рассмотреть настоящее сообщение о преступлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жириновского», — сказано в документе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание Жириновскому за то, что тот оскорбил замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева, назвав его «ростовским валенком».

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