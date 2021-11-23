«У него извергается ненависть»: в КПРФ ответили Жириновскому, назвавшему Рашкина «чмом»

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оскорбившего компартию и назвавшего депутата Валерия Рашкина «чмом». В беседе с «Газетой.Ru» политик сказал, что эпатажные заявления лидера ЛДПР делаются с целью отвлечения внимания от важных политических событий.

«Жириновский известный персонаж, которого используют власти для отвлечения от тем. Я могу привести массу примеров, которые идут на протяжении всей его политической деятельности. Все эти драки, все это хамство, весь этот эпатаж не делается просто так. Он делается с определенной тактической целью, чтобы отвлечь от одного, другого или третьего», — сказал коммунист.

Ющенко заявил, что вся политическая деятельность Жириновского «сопровождается хамством», направленным в том числе в сторону КПРФ.

«Хамство в отношении компартии, ненависть ко всему советскому, ко всему российскому, ко всему здравому смыслу у него прямо извергается. Он работает как по кнопке. Как у той игрушки — кнопку нажимаешь и она начинает издавать из себя всякие звуки. Кнопку нажимают, я уверен, абсолютно подготовленные люди, которые держат руку на пульсе информационного потока. Поэтому, в данном случае Жириновский является заказной марионеткой, он направлен на эпатаж, чтобы отвлечь от главного», — заключил Ющенко.

Ранее Владимир Жириновский публично оскорбил Валерия Рашкина и КПРФ. Политик назвал Рашкина словом «чмо», расшифровав его как «человек, мешающий обществу». Жириновский также заявил, что партия на протяжении 120 лет «мешает обществу» и «разрушает» его.