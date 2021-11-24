Евросоюз призвал Россию отменить указ Путина о поддержке Донбасса

Евросоюз призвал Россию отменить недавний указ Владимира Путина о расширении торговых связей с самопровозглашенными республиками Донбасса. Согласно ему, товары из ДНР и ЛНР смогут ввозить на российский рынок по упрощенным правилам, а также предоставят им доступ к госзакупкам. Брюссель считает, что это подрывает территориальную целостность Украины.

Европейский союз выражает сожалению в связи с принятым законом о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на российский рынок, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

По мнению ЕС, такие действия со стороны России «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля». С позиции Брюсселя, в перспективе это рискует усилить напряженность и перерасти в закрепление независимости ДНР и ЛНР, которую Евросоюз не признает. Также в дальнейшем это может усугубить процесс реинтеграции регионов.

«ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины», — сказано в тексте сообщения.

Напомним, что 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, который должен быть реализован в течение месяца. Согласно ему, существенно упрощается процедура ввоза товаров из этих регионов на территорию России.

Теперь, как распорядился глава государства, сертификаты товаров и услуг из ДНР и ЛНР будут признаваться в России. Кроме того, они смогут принимать участие в государственных закупках наравне с товарами отечественного производства, а отдельные юридические лица смогут закупать продукцию из самопровозглашенных республик на тех же правилах и основаниях, что и российскую.

Вместе с этим отменяются экспортно-импортные квоты на перевозку товаров из Донбасса, за исключением отдельных категорий, через границу. Там российская сторона также организует специальные пункты пропуска.

«[Решение принято] для защиты прав и свобод человека <...>, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорилось в пояснении к указу.

РФ ожидает, что мера будет действовать до политического урегулирования ситуации на востоке Украины. Москва по-прежнему настаивает, что это должно произойти на основании Минских соглашений.

Представители республик со своей стороны выразили благодарность за «протянутую руку помощи». Глава ЛНР Леонид Пасечник также добавил, что «сограждане» (имеется в виду Украина. — «Газета.Ru») в это время, пока РФ оказывает помощь, «обстреливают нашу территорию».

Глава ДНР Денис Пушилин на фоне подписания Путиным нового закона подтверждал в разговоре с «Парламентской газетой», что республика готова экспортировать в Российскую Федерацию продукцию угольной и металлургической промышленности, а также продовольствие. В России, по его словам, используется донецкая кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное и электрооборудование. Принятие меры же позволят ДНР нарастить темп работы предприятий, тем самым создать новые рабочие места и повысить зарплаты, констатировал Пушилин.

В 2020-м, впрочем, темпы производства в ДНР и ЛНР упали на 40% по сравнению с предыдущим годом, за прошедшую часть 2021-го они выросли лишь на 10%.