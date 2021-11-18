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Судьба Минских соглашений: Россия констатирует саботаж со стороны Киева

Украина демонстративно игнорирует Минские соглашения, заявил Путин

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Кризис на Украине далек от разрешения, Киев демонстративно не выполняет Минские соглашения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии МИД РФ.

Заявление Путина

«В числе наиболее острых чувствительных вопросов, конечно, для нас это, прежде всего, украинский кризис, — сказал глава государства. — Пока он далек от разрешения, к сожалению. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договоренности достигнутые в нормандском формате».

«На словах наши партнеры по «нормандскому квартету» - ФРГ, Франция - не оспаривают значение Минских соглашений, но потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит сами переговоры и урегулирование в тупик», - отметил российский лидер.

Путин напомнил, что соглашения приобрели форму международного права, принято соответствующее решение Совета безопасности ООН.

По мнению президента, посреднические усилия в контактной группе и «нормандском формате» важно «настойчиво и энергично» продолжать, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнения самих Минских договоренностей в полном объеме.

«При этом нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море и в других регионах, близких к нашим границам», - подчеркнул Владимир Путин.

Закон о переходном периоде

Ещё на прошлой неделе глава МИД России подчеркнул, что закон об основах государственной политики переходного периода на Украине в случае принятия провозгласит выход Киева из Минских соглашений.

Министр отметил, что «к огромному позору для Венецианской комиссии, [закон] был ею сочтен более-менее нормальным. «Венецианская комиссия даже не удосужилась сопоставить то, что там предлагается в этом законопроекте, с требованиями минских договоренностей и резолюцией Совета Безопасности [ООН]», - цитирует Лаврова ТАСС.

«Я напомню, что французы и немцы на очень высоком уровне нас заверяли, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было. И, как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения идет полным ходом», - резюмировал Лавров.

Внесенный в августе правительством Украины в Верховную раду проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период «после возвращения».

В числе прочего документ предлагает введение «элементов переходной юстиции» и ответственности жителей регионов за деятельность в период «оккупации», проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Падающий рейтинг Зеленского

Многие наблюдатели отмечают, что агрессивность политики Киева в отношении Донбасса совпала с падением рейтинга президента Владимира Зеленского.

Разруха в экономике страны, усугубление топливного кризиса, разочарование избирателей, обострение отношений с олигархами в результате принятия соответствующего закона (критики Зеленского, впрочем, называют утвержденный Радой документ ширмой для борьбы со свободой слова на неподконтрольных государству телеканалах) — все это подталкивает нынешнее руководство Незалежной к поиску простых решений — а именно, игре на обострение в Донбассе.

Попустительство Запада, ярко выразившееся в недавнем решении Венецианской комиссии в отношении закона о переходном периоде, а также недавние маневры стран-участниц НАТО в Черном море, очевидным образом развязывают руки Киеву, исключая мирное урегулирование конфликта с ЛНР и ДНР.

И это при том, что нарушения прав человека на Украине стали давно стали массовым явлением. В стране продолжают игнорировать гарантии использования и защиты русского и других языков. Уже принят закон о коренных народах, который фактически лишает этого статуса целый ряд народов, веками проживавших на территории страны. Киев закрывает неугодные телеканалы интернет-ресурсы, преследует независимых журналистов и оппозиционных политиков. С новым импульсом развиваются осмелевшие движения неонацистского толка, которые держат в страхе украинское общество.

Все это ставит под сомнение устойчивость украинской государственности, о чем прямо заявляют еще в недавнем прошлом видные функционеры киевской власти.

«Это может закончиться большой трагедией для Украины», — заявил в одном из последних интервью бывший глава Луганской обладминистрации (2014-15) Геннадий Москаль. Он говорил о состоянии атомной энергетики на Украине, но похоже его слова относятся к ситуации в стране в целом.

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