Совет российской диаспоры в США приостановил работу из-за ФБР

Американские спецслужбы вынудили координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановить свою деятельность — в КСОРС объяснили это решение давлением на ее членов. В России произошедшее назвали прямой дискриминацией людей по признаку национальности и происхождения и предложили вынести эту ситуацию на обсуждение в международных организациях.

Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил свою деятельность из-за расследования спецслужб США, которые подозревают организацию в нарушении закона об иноагентах, говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

Как объяснила «Газете.Ru» председатель КСОРС Елена Брэнсон, деятельность организации была приостановлена из-за беспрецедентного давления со стороны американских спецслужб на русскую общину.

По ее словам, за последний год в ходе расследований нарушений законов об иностранных агентах ФБР допросило как минимум 300 представителей русскоязычной общины в США: от студентов и общественных деятелей до предпринимателей и пенсионеров, участвовавших в мероприятиях, которые проводили члены КСОРС.

«Среди допрошенных были и члены КСОРС, а ко мне агенты ФБР приходили с обыском. Именно это беспрецедентное давление со стороны американских спецслужб на русскую общину стало причиной приостановления работы координационного совета организаций российских соотечественников», — рассказала она.

По данным совета, на допросах сотрудники ФБР спрашивали о связях соотечественников с российскими организациями и госструктурами, отдельного обращая внимание на контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, фонда «Росконгресс», Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк».

На сегодняшний момент, пока проходит расследование ФБР, в организации считают, что ее члены могут быть подвергнуты преследованию, поэтому работа будет приостановлена, заявила Брэнсон.

«Мы надеемся, что спецслужбы смогут разобраться и понять, что члены КСОРС США не являются иностранными агентами. Ведь КСОРС занимался культурно-историческими проектами и русским языком, являлся неполитической, некоммерческой и неформальной организацией», — сказала председатель КСОРС.

Реакция России

В российском посольстве возмутились «враждебными действиями» США против россиян и отметили, что сотрудники ФБР «порой в грубой форме проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи».

«Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер», — отметили в посольстве.

Дипломаты потребовали прекратить «преследование представителей российской диаспоры».

В российском МИД пообещали защищать права и интересы россиян в США с использованием всего имеющегося международно-правового и двустороннего инструментария.

«Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США», — отмечается в комментарии ведомства.

Россия в данном случае должна привлечь на помощь международные организации, в частности ООН и ОБСЕ, так как речь идет о преследовании людей по национальному признаку и по признаку страны, в которой они родились и с которой имеют родственную связь, сказала «Газете.Ru» депутат Госдумы Мария Бутина.

Она напомнила, что КСОРС — это негосударственная структура, продвигающая прежде всего не интересы РФ и даже не личностные интересы российских граждан, а важность культурного, научного, исторического диалога между народами России и США.

Парламентарий назвала многочисленные обыски и допросы соотечественников прямой дискриминацией «в якобы самой свободной стране мира, которая сегодня изо всех сил борется с нарушением прав меньшинств».

По ее мнению, Соединенным Штатам необходимо пересмотреть закон об иностранных агентах, поскольку сегодня он используется для преследования людей.

Она обратила внимание, что в сегодняшнем мире абсолютно не место преследованию людей по национальному признаку. «Эту позицию необходимо донести до ООН и понять, что такое поведение угрожает миру на международной арене и отбрасывает наше общество на много лет назад вплоть до времен нацистской Германии», — сказала она.

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» отметила, что реагировать на подобные ситуации нужно аккуратно, тем более в текущей ситуации.

«Только мы говорили о налаживании отношений с визовыми моментами, чтобы обе стороны пошли друг другу навстречу. Опять применять какие-то санкции на дипломатическом уровне или поступать так же по отношению к американским общественным организациям, которые здесь работают? А если они благо несут?» — задалась вопросом парламентарий.

Она отметила, что КСОРС — очень полезная и нужная для соотечественников организация, которая представляет собой скорее объединение по интересам, в котором люди не преследовали политические цели.

«Это больше про дружбу, про то, чтобы не потеряться, не чувствовать себя одиноким в чужой стране. Но в этом, видимо, увидели что-то другое. У нас сейчас конфронтация в целом, но не надо резать уже последние ниточки, которые нас связывают, тем более на уровне такой народной дипломатии. Это самое последнее дело — уничтожать даже такие возможности», — сказала депутат.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова,

когда в США говорят, что в России преследуют инакомыслящих, они лицемерят, потому что сама «хваленая американская демократия на поверку оказалась фальшивой».

«Они столько лет говорили о свободе слова, свободе собраний и подобном. Они учили советских граждан, как жить в демократической стране. А на поверку оказались, по сути, тоталитарным режимом, который с виду демократичный, а на самом деле ущемляет все права и свободы, это видно», — сказал он «Газете.Ru».

По его мнению, Россия в этой ситуации может отвечать официальными заявлениями, но она не может «сказать американцам делать то, что они не хотят».

«Раз они боятся, значит, они слабы, потому что, когда государство сильное, оно не боится», — заключил сенатор.

Неформальная, неполитическая и некоммерческая организация КСОРС, как отмечается на ее сайте, ориентирована на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия на территории США. Она работает безвозмездно на общественных началах, без права получения и выдачи денежных средств, указано на портале.

О том, что КСОРС находится под следствием ФБР, стало известно в июне. Интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на источники сообщало, что в ходе расследования были допрошены «десятки человек», в их домах и офисах прошли обыски.

По мнению «некоторых экспертов», слова которых приводятся в материале, Москва может использовать эту организацию как «мягкую силу» для распространения своего влияния в США.

В соответствии с американским законодательством, организации, которые работают на территории США в интересах других государств, должны регистрироваться в реестре иноагентов.