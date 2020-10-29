Посольство РФ в США возмущено допросом журналиста RT в аэропорту

Посольство РФ в Вашингтоне осудило допрос спецслужбами США российского журналиста телеканала RT Константина Рожкова. Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка, когда корреспондент намеревался улетать из Америки, передает ТАСС.

«Решительно осуждаем очередную провокацию со стороны американских спецслужб против российского журналиста. <…> Почти час он вынужден был отвечать на вопросы о профессиональной журналистской деятельности», — заявили в дипмиссии.

Ранее, по прибытии в Штаты 15 октября, Рожкова также на протяжении нескольких часов допрашивали американские силовики. В США он занимался съемками документального фильма «об Америке».

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По словам дипломатов, от Рожкова потребовали открыть доступ ко всем электронным носителям, имеющимся в его распоряжении. Особое возмущение, подчеркивают в посольстве РФ, вызывает причина «нападок» на журналиста — его российское гражданство.

В заявлении США призывают отказаться от дискриминации работников СМИ из-за их гражданства — а повторный допрос Рожкова расценивают как «грубую попытку оказать давление на представителя прессы». Наконец, дипломаты МИД РФ потребовали разъяснений в американском Госдепартаменте.

«Рекомендуем работникам российских СМИ, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним американских властей, высокую вероятность провокационных действий», — добавили в посольстве. Власти Соединенных Штатов могут использовать эти провокации как повод для обвинения россиян во вмешательстве во внутренние дела Америки, убеждены также там.

В октябре 2019 года депутата Госдумы Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, прилетевшую для участия в форуме парламентария допрашивали около часа, задавая «непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

По мнению Антонова, действия американских спецслужб представляются «возмутительными и неприемлемыми». Посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент США.

«Мы <...> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Госдумы», — подчеркнул российский посол. Кроме того, добавил дипломат, совершенно невозможно представить, чтобы подобную выходку устроила российская сторона. В частности, он напомнил о визитах в Москву американских сенаторов и конгрессменов.

«Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», – привел пример Антонов.

Сама Юмашева как-либо комментировать задержание в аэропорту Нью-Йорка отказалась.

В августе Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте обнародовал доклад, систематизирующий «концепцию российской пропаганды». В список пропагандистов американские власти включили государственные СМИ РФ — РИА «Новости», Первый канал, «Россию 24», агентство Sputnik и телеканал RT.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне выразило возмущение публикацией Госдепартаментом США доклада о «столпах российской дезинформации» и «пропаганде».

«Доклад — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», — считают российские дипломаты.

Посольство РФ рекомендовало отечественным и зарубежным журналистам и СМИ, которые «осмеливаются критиковать США», помнить, что «почти наверняка станут предметом тщательного изучения», а американские соцсети заблокируют их аккаунты «без объяснения причин».

Госдепу, считают в российской дипмиссии, не по душе «существование альтернативных источников информации». Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов стремится дискредитировать «вражьи голоса» — объявляя эти СМИ «слугами Кремля и российских спецслужб».

В 2017 году в России был принят законопроект, позволяющий признавать в качестве иностранных агентов те СМИ и организации, которые получают денежные средства из-за рубежа. Закон об иноагентах был внесен в российский парламент после того, как американский минюст заставил отделение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента.