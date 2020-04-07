Удобная цель: почему США преследуют русских монархистов

Госдепартамент США внес «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических организаций. Об этом 6 апреля сообщил координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.

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Попадание в перечень означает, что имущество РИД в США, если такое найдется, будет заморожено. Запрещаются любые контакты и транзакции с представителями движения. Уже сейчас были заблокированы страницы РИД в социальных сетях Facebook и Instagram. Кроме того, в отношении трех человек, которых Госдеп США назвал лидерами движения — Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова —, будут введены персональные санкции.

При этом, как указывается на странице «Русского имперского движения» «ВКонтакте», Трущалов с 2019 года не является членом организации.

Это беспрецедентное событие для США, о чем говорит и сам представитель Госдепа.

До сих пор в список террористических организаций Вашингтон вносил в основном исламские экстремистские группы.

Власти США считают, что в основе РИД лежат принципы превосходства белой расы или белого супрематизма. И это первый случай, когда сторонники подобных идей объявляются в США террористами. Экс-глава отдела национальной безопасности Минюста США Мэри МакКорд в комментарии для The New York Times назвала это решение «важным».

«Крайне правые экстремистские идеи, в частности, белый супрематизм и белый национализм, стали более интернациональными», — считает она.

К слову, именно интернациональный характер деятельности «Русского имперского движения» послужил формальной причиной для объявления его членов террористами.

Сейлс утверждает, что представители РИД активно пытаются «сплотить единомышленников-европейцев и американцев в общий фронт против их предполагаемых врагов». Он указывает на связь РИД со шведским «Северным движением сопротивления» — организацией, ответственной за террористические акты в Гетеборге в 2016 и 2017 году.

Тогда шведские радикалы заложили бомбы рядом с помещением левых активистов и дважды у мест проживания беженцев. Согласно данным шведской прокуратуры, исполнители терактов якобы проходили подготовку в «военизированном лагере» РИД под Санкт-Петербургом.

Кроме того, известно о сотрудничестве «Русского имперского движения» с Традиционалистской рабочей партией США — ультраправой организации, выступающей с позиций христианского национализма и белого супрематизма. В 2017 году в Вашингтоне и Геттисберге проходили встречи представителей двух движений.

Объявив РИД террористами, Вашингтон призвал Россию и другие страны принять соответствующие меры в отношении организации.

«Мы призываем РФ выполнять взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом. Мы причислили эту группировку к террористическим организациям, мы призываем наших партнеров по всему миру, в том числе российское правительство, воспринимать эту угрозу так же серьезно, как воспринимаем ее мы», — сказал Сейлс.

При этом представитель Госдепа не стал отвечать на вопрос, подаст ли Вашингтон официальный запрос в Москву с просьбой принять меры в отношении движения.

В России в настоящее время «Русское имперское движение» не отнесено к списку экстремистских организаций.

При этом официальный сайт движения и издания печатных органов РИД числятся в списке экстремистских материалов Минюста РФ.

Глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что объявление РИД террористической группировкой — «это внешнеполитическая кухня в большей степени».

«Это скорее российско-американские отношения. Послабление или ужесточение. Где-то они готовы идти навстречу, а где-то нет», — пояснил эксперт.

По его мнению, связывать попадание РИД в списки террористов с приближающимися президентскими выборами не стоит: «Об этих списках даже никто упоминать не будет в США».

Другой точки зрения придерживается эксперт Российского совета по международным делам, американист Алексей Наумов: «Сейчас американское общество после стрельбы в новозеландском Крайстчерче, американском Чарльстоне и других терактов стало требовать включения в списки экстремистов ультраправых боевиков. К тому же, как показывает статистика, в последние годы число жертв ультраправого террора превысило число жертв террора исламистского».

Об этом в своем выступлении говорил и Натан Сейлс. Он отметил, что противодействие угрозе белого супрематизма является высшим приоритетом для нынешней американской администрации. Сейлс напомнил о заявлении президента США Дональда Трампа, которое было сделано после массового убийства в техасском городе Эль-Пасо в августе 2019 года:

«В один голос наша нация должна осудить расизм, фанатизм и белый супрематизм. Эти зловещие идеологии должны быть побеждены».

По словам Наумова, для удовлетворения общественного запроса рассматривалась возможность включения в список террористов более крупной и радикально настроенной группировки Atomwaffen Division.

Однако мощное представительство этой организации в США в случае включения ее в список террористов грозило бы американскому правительству судебными исками. У РИД же, как отмечает эксперт, таких связей в США нет, что делает движение удобным кандидатом на попадание в список террористов.

«Можно сказать, что это решение — часть кампании Трампа по привлечению на свою сторону неопределившихся избирателей. Борьбу с ультраправым терроризмом может поддержать как раз умеренный электорат. Этим он противодействует пропаганде о том, что он является президентом-расистом и нацистом. Это то решение, от которого нет никаких негативных последствий для США вообще», — резюмирует эксперт.