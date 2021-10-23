Живущие в России американцы рассказали, что будет, если закроются консульства США

Дипломатическая напряженность между Россией и США усугубляется уже на протяжении нескольких лет. Американские консульства в российских городах постепенно закрываются, стороны высылают дипломатов и грозятся продолжать такую политику, создавая риск полного закрытия всех консульств. Проживающие в России американцы рассказали «Газете.Ru», что будет, если консульства США в России полностью исчезнут.

Придется ехать в Турцию

Итан Сэдман недавно переехал из США в Казань с женой и трехлетним сыном — гражданами РФ. Он — бизнес-консультант и аналитик, а также инвестор в сфере недвижимости.

Итан не поддерживает закрытие консульств ни в одной из стран, но понимает, что это довольно стандартная политика правительства.

«Я столкнусь с очень большими сложностями, если в России не будет американского консульства. Тогда придется ехать в соседнюю страну, чтобы заполнить некоторые документы», — сказал он, отметив, что, вероятно, будет обращаться за оказанием консульских услуг в Турцию.

Но, как отметил Итан, пока посольство США в Москве остается открытым, у него нет никаких серьезных опасений.

Как в России закрываются американские консульства Дипломатическая напряженность складывается в отношениях двух стран не первый год. Генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило свою работу весной 2018 года на фоне скандала с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вашингтон тогда объявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Российский МИД в ответ принял зеркальные меры. Читать дальше

По его словам, он уже испытал дискомфорт, когда для посещения российского консульства в США ему пришлось лететь в Нью-Йорк, а не в более близкий к его городу Сан-Франциско. Но, как отметил Итан, большинство документов в США можно было оформить по почте, а физически посетить российское консульство нужно было только один раз.

Он обратил внимание, что причиной закрытия консульств Госдепартамент США на своем сайте называет «критически низкую укомплектованность миссий».

«Хотя, вероятно, это не совсем правда. Ухудшение российско-американских отношений тоже могло повлиять на это. США хотели как-то наказать Россию за предполагаемую кибератаку, но в то же время, вероятно, имели некоторые кадровые проблемы в своих консульствах. Я думаю, правда и то, и другое. Повлияли оба фактора», — сказал он.

Он выразил надежду, что отношения двух стран улучшатся, но признал, что кибервойна становится реальной угрозой, а закрытие консульств не способствует решению проблем и миру.

«Грустно быть эмигрантом»

Билл Хамилтон живет в России два года. Здесь он помогает своей невесте с ее небольшим бизнесом, занимаясь садоводством.

«Мне очень грустно быть эмигрантом, живущим здесь. Это не говоря уже о том, что я не могу получить услуги, которые необходимы здесь, чтобы свободно путешествовать по миру. Даже когда консульства были открыты, незадолго до пандемии, они мало помогли мне, их услуги были минимальными. Это очень усложняет жизнь, когда вы пытаетесь делать важные дела в своей жизни здесь», — сказал он «Газете.Ru».

Как уточнил американец, если консульства закроют, ему придется ехать за услугами в Армению, Польшу, Финляндию или в близкие европейские страны.

По его мнению, консульства закрываются из-за ухудшения двусторонних отношений между странами. Как признался Билл, его глубоко печалит, что отношения двух стран развиваются в обратном направлении, и ему больно видеть происходящее.

«Честно говоря, я даже не понимаю, как это возможно (закрытие консульств — «Газета.Ru»). Посольство должно быть полностью укомплектовано персоналом в любой точке мира», — сказал он.

Сложно даже получить визу

Джаред Делуна живет в Москве и работает на телеканале RT.

По его словам, для него, как для американца, состоящего в браке с гражданином России, возможное закрытие консульств будет представлять собой проблему, когда человек попытается получить визы для путешествий.

«В целом, из-за нынешнего политического климата россиянам довольно сложно даже получить надлежащую визу в США», — сказал он «Газете.Ru».

Чтобы получить визу, россиянин должен покинуть Россию и получить ее через американское консульство за пределами страны, отметил Джаред.

«В этом случае — при закрытии консульств в России — это только добавит еще больше трудностей для всех вовлеченных сторон», — заключил он.

«Надеюсь, мне позволят и дальше развиваться в России»

Эрик Росс живет в Москве с августа 2019 года. Здесь он работает преподавателем английского языка.

«Меня очень огорчает политическая напряженность между нашими правительствами. Эти действия затронули только обычных граждан, таких как я, которые просто пытаются жить хорошей жизнью», — сказал он «Газете.Ru».

Он рассказал, что ему было очень сложно получить необходимые основные документы. По его словам, когда истекал срок действия его паспорта, у него ушло более шести месяцев, чтобы договориться о получении нового.

Тогда он пытался связаться с посольством в Казахстане, где ему согласились помочь, но через неделю в стране был введен карантин из-за пандемии.

«Полет в США может быть лучшим вариантом, хотя и стоит дорого. Если консульства закроются, я просто надеюсь, что мне позволят и дальше развиваться в России», — сказал Эрик.

При этом он выразил мнение, что консульства не будут закрыты полностью, потому что Россия слишком важна для США, чтобы разрывать с ней отношения.

«Было бы разумно использовать консульства как способ сблизить две замечательные культуры и людей для достижения великих целей. Я надеюсь, что стороны примут решение, основанное на добрых намерениях», — заключил он.

«Ребенок — гражданин США без паспорта в России, что еще им нужно для экстренной ситуации?»

Энди Фрек уже почти 23 года в России. Он помогает американцам приехать сюда на лечение, которое они не могут пройти в США. К тому же у него есть агентство по недвижимости в Москве, в основном он работает с эмигрантами.

Полное закрытие консульств он назвал невозможным, но если это и правда произойдет, то это будет очень плохим шагом, считает Энди.

«В России и так уже практически не работают консульства США. Там уже никого нет. Я не могу туда попасть, чтобы обновить паспорт 15-летнему ребенку. Они говорят, что могут принять только в экстренной ситуации. Ребенок — гражданин США без паспорта в России, что еще им нужно для экстренной ситуации?

В итоге записались все-таки, пришли туда, а там уже никого практически нет», — сказал он, при этом отметив, что в США, несмотря на такие неудобства, вряд ли вернется. Как отметил Энди, при закрытии всех консульств он может полететь в другую страну.

Американское консульство очень странно относится к своим согражданам в России, говорит он.

«Сколько раз они говорили, что американцы в России для нас самое главное и важное, но нас никогда не приглашают на какие-то мероприятия консульства. Хотя другие посольства зовут своих соотечественников на важные праздники, к примеру в День независимости», — обратил внимание он.

«Я бы выгнал их отсюда»

Парикмахер Тедди Бой Грег, открывший в 2018 году в Москве барбершоп «Teddy's Rock n Roll Barbershop», высказал довольно непопулярное мнение среди проживающих в России соотечественников — он хотел бы, чтобы все консульства и посольства США на территории России были закрыты.

«Если бы это был мой выбор, я бы выгнал их отсюда. Я уже не считаю себя американским гражданином, скорее я считаю себя гражданином России. Для меня американские консульства не сделали ничего полезного», — сказал он «Газете.Ru».

Тедди назвал американское посольство бесполезным и отметил, что оно ничего не делает, когда к нему обращаются за помощью, поэтому, если их не станет в России, это никак не повлияет на него.

«Я в любом случае не вернусь в США. Я приехал в Россию почти четыре года назад и пытаюсь получить российское гражданство и паспорт. И посольство США тут ничего не сделало для меня. Даже когда у меня возникла проблема документами для иммиграции в Россию», — отметил он.