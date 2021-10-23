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Экс-министр Червоненко заявил, что Украина боится возвращения Крыма и Донбасса

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NewsOne

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко рассказал, что будет на Украине в случае «возвращения» Крыма и Донбасса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

«Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине», — заявил Червоненко.

Он объяснил это тем, что в случае участия жителей Крыма, ДНР и ЛНР в украинских выборах, они поддержат партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», а не экс-президента Петра Порошенко и президента Владимира Зеленского. Экс-министр добавил, что Украинские власти разговаривают с жителями, которых считают своими гражданами, на языке силы, а не пытаются выстроить хорошие отношения.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию.

Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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