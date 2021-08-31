Советник главы офиса Зеленского рассказал, при каком условии Киев может атаковать Донбасс

Украина пойдет в наступление на Донбасс при «экстраординарных условиях», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью телеканалу «Украина 24».

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», — пояснил политик.

По его словам, Киев выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и «прокачку оборонного сектора», а военный грозит потерями среди мирного населения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее вылетел в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Украинский лидер ожидает плодотворного и содержательного разговора. В числе возможных тем переговоров президент Украины он называл «Северный поток — 2», урегулирование в Донбассе, военную помощь США и экономические вопросы, в том числе американские инвестиции.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.