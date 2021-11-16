Ереван и Баку прекратили военные действия после вмешательства России

Азербайджан и Армения перестали обстреливать друг друга после того, как российский министр обороны поговорил по телефону с главами министерств обороны обеих сторон. Сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась. С обеих сторон есть потери.

Обстановка на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны остается напряженной с 13 ноября. Стороны начали обстреливать друг друга из разнокалиберного оружия, обе обвинили друг друга в провокациях. Так, Совет безопасности Армении заявил, что 14 ноября военные Азербайджана пытались прорваться на армянскую территорию, вражеская бронетехника перешла границу и окружила четыре боевых поста Армении. После переговоров Азербайджан отвел свои силы, однако перестрелки на границе продолжились.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана 16 ноября, армянские военные напали на два боевых поста, в результате азербайджанские военные захватили их в плен. Со своей стороны Ереван заявил, что атаку начал Азербайджан, и уточнил, что в плен азербайджанской армии попали 12 армянских военных.

Шойгу 16 ноября поговорил по телефону со своими коллегами из обеих стран. Министр обороны Армении Сурен Папикян пожаловался ему, что действия Азербайджана грубо нарушают положения трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года (оно знаменовало окончание 44-дневной войны в Нагорном Карабахе). В свою очередь министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил Шойгу, что Армения совершает провокации на границе, которые Баку «решительно» предотвращает. Шойгу в обоих случаях выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки.

Позже российское Минобороны передало, что Азербайджан и Армения после разговора с Шойгу приняли меры «по стабилизации обстановки». В Минобороны уточнили, что боевые столкновения в зоне конфликта прекратились. Армянская сторона сообщала 16 ноября о четырех раненных и одном погибшем среди своих военных и больших потерях бронетехники и живой силы у противника. Азербайджан сообщил о двух раненых из числа своих военных.

Аремьер-министр Никол Пашинян заявил, что сейчас ситуация на границе «относительно спокойная, но общая обстановка остается крайне напряженной». Происходящее он назвал «прямой агрессией против суверенной территории Армении». В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку адекватно ответил на действия Еревана, и «вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении».

Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью конфликт выплеснулся в полноценные боевые действия в регионе. Президент России Владимир Путин говорил, что в результате боевых действий погибли более 4 тыс. человек (включая мирное население). По данным Армении, в Карабахе погибли 3773 армянских военнослужащих, Азербайджан сообщал о 2895 погибших военных со своей стороны.

Шестинедельная война закончилась в пользу Баку, в частности Азербайджан захватил город Шушу — «сердце Карабаха» и стратегически важный пункт. При посредничестве России стороны подписали мирное соглашение. По его условиям в Карабахе появились российские миротворцы. Они следят за соблюдением перемирия, сопровождают автобусы с мирными жителями, помогают восстановить разрушенную инфраструктуру. Эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group) отмечали, что мир в Карабахе остается хрупким, а полномочия и обязанности миротворцев России в соглашении почти не прописаны.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев пояснил «Газете.Ru», что вероятность новой войны в Карабахе исключать нельзя. «На самом деле войны не хочет ни одна из сторон. Азербайджан — потому что в новую войну возможно втягивание России. Это крайне невыгодно для них. Армения же до сих пор не восстановила полностью вооруженные силы. Но из этого не следует, что она не начнется», — указал эксперт.

По его словам, войну могут спровоцировать как внутриполитические причины, так и вмешательство внешних игроков, например, Турции. Евсеев добавил, что за год Азербайджан не смог достичь всех целей, которые обещала пропаганда. «Это подталкивает их на эскалацию. Они ведь хотели заселить территорию Карабаха азербайджанцами, чего не происходит. Ресурсы Азербайджана стремительно уменьшаются из-за сокращения добычи нефти, объем добычи газа относительно невысок. Армия тоже требует финансирования. Идеология не сработала, и чтобы поддерживать авторитет среди населения, надо продолжать конфронтацию. Больше предложить своему населению Баку, видимо, нечего», — считает специалист. Как он отметил, есть вероятность того, что «Азербайджан может вторгнуться на территорию Армении, получить ответный удар со стороны России и откатиться назад».

Секретарь Совбеза Армен Григорян 16 ноября сообщил, что армянские власти готовят письменное обращение к российской стороне с просьбой помочь защитить территориальную целостность Армении. «Мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход», — заверил секретарь армянского Совбеза. Речь идет о Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией. Согласно документу, Россия и Армения обязаны оказывать друг другу военную помощь в случае военной угрозы любой из сторон.

Председатель комитета Милли Меджлиса (азербайджанского парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов заявил «Газете.Ru», что Ереван пытается втянуть Россию в новый виток конфликта вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с Баку. По мнению политика, армянские власти на самом деле не хотят мирного разрешения ситуации. «Потому что эскалация напряженности дает ей [Армении] возможность спекулировать на тему своей актуальности и значимости, тем самым вызывая головную боль у Российской Федерации», — сказал он.