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В Азербайджане назвали провокацией заявления Еревана о столкновениях с Баку

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Depositphotos

В Баку на протяжении длительного времени слышали очень много разных заявлений со стороны Еревана, к сожалению, ни одно из них не подтверждается, заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Милли Меджлиса (азербайджанского парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

«А то, что подтверждается, это их (Армении) провокации на линии соприкосновения. Ереван делает провокации на линии соприкосновения, потому что никаких границ пока нет, провокации в зоне ответственности российских миротворцев, недавно один армянин даже гранату бросил, в результате чего пострадали военнослужащие азербайджанской армии. Так что корень всего этого в отсутствии желания установить прочный мир, делимитировать и демаркировать границы со стороны Армении», — пояснил депутат.

С точки зрения Сеидова, Ереван пытается каким-то образом завлечь Россию в ситуацию, в которой она не должна быть, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Баку.

«Армянская сторона абсолютно не заинтересована в развитии сценария по мирному пути, потому что эскалация напряженности дает ей возможность спекулировать на тему своей актуальности и значимости, тем самым вызывая головную боль у Российской Федерации. Обращение Армении к Москве [с призывом о помощи] — это еще один повод каким-то образом привлечь большее внимание России, которая и так делает для Армении все что возможно и невозможно», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Армения обратилась к России с просьбой защитить ее территориальную целостность.

По заявлениям Еревана, азербайджанские военные совершили нападение на армянскую территорию, обстреляв позиции войск Армении. При этом Азербайджан также объявил об обстрелах своей территории со стороны армянских сил.

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